Balotelli contro Ibrahimovic, ci risiamo: che bordata

Continua la diatriba a distanza tra Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic. Ora l’attacco è arrivato dall’italiano

Lo scontro tra Mario Balotelli e Zlatan Ibrahimovic ha fatto scalpore. I due attaccanti ex Milan ed Inter non se le sono mandate a dire, creando scompiglio sui social. La diatriba è nata dopo le dichiarazioni di Ibrahimovic al Festival dello Sport in cui lo svedese ha detto: “Lui ha avuto tante occasioni, ma non ne ha presa una”. Dopo queste parole, Balotelli ha risposto all’attacco postando una storia su Instagram con l’immagine della coppa della Champions League vinta con l’Inter. Il messaggio è ovviamente chiaro, volto a stuzzicare Zlatan Ibrahimovic che quel trofeo non l’ha mai alzato.

Da qui è iniziata una polemica, più social che reale, che ha visto i tifosi schierarsi da un o dall’altra parte. Si sa che il carattere dei due giocatori è particolare, anche se un botta e risposta del genere era difficile da immaginare. Infatti entrambi sono cresciuti nella scuderia di Mino Raiola, con l’agente che è stato quasi come una figura paterna per entrambi. Inoltre tra i due scorreva anche un buon rapporto, con Balotelli che probabilmente vedeva Ibrahimovic come un modello da superare. Tuttavia le dichiarazioni dello svedese hanno fatto scoppiare la polemica tra i due.

Balotelli contro Ibrahimovic

Inoltre la storia potrebbe non finire qua. Infatti l’attaccante italiano, attualmente in forza all’Adana Demispor, ha rincarato la dose nei confronti di Ibrahimovic. Balotelli ha parlato così ai microfoni di TV Play, mandando diverse frecciate allo svedese: “È strano che mi abbia attaccato pubblicamente senza motivo. Leao ha colpi di genio e su questo siamo d’accordo. Non ho capito cosa volesse dire con “Balotelli in tribuna”. Credo che preferisca Leao e ci sta. Però l’uscita è stata un po’ stupida”. Questo il pensiero di Balotelli sull’attacco ricevuto, con l’attaccante italiano che ha parlato apertamente dell’episodio.

Tuttavia non è finita qui. Balotelli ha infatti continuato, rincarando la dose nei confronti di Ibrahimovic. L’attaccante dell’Adana Demispor ha detto: “Ormai lui ha questo personaggio e si identifica in Dio. Pregasse Dio allora. Con foto della Champions volevo dire che io ho giocato partite importanti, mentre lui tante volte è sparito”. Senza mezzi termini Mario Balotelli, che questa volta ha proprio esternato il suo pensiero su Ibrahimovic. Un pensiero che, quasi sicuramente, farà infuriare il campione svedese. Ora la palla passa da Ibrahimovic per la prossima risposta. Risposta che, conoscendo il personaggio di Ibra, non tarderà ad arrivare. La sfida, se così si può chiamare, è aperta.