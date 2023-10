Balotelli contro Ibrahimovic, irrompe anche Materazzi

Dallo sfottò sui social alle immagini come risposte mute. Lo screzio tra Ibra e Balotelli continua, è il turno di Marco Materazzi.

Derby Inter–Milan, siamo all’ennesimo set senza fine. Siamo nel limbo dello sfottò e delle battute sui paragoni tra passato e presente. Questa volta la storia parte dal Festival dello Sport di Trento. In questa occasione c’era anche Zlatan Ibrahimovic. Dalle domande ai pensieri fino agli aneddoti del passato. Zlatan ha risposto a tutto e a tutti, anche alle domande più mirate.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza del centravanti svedese è stata un’assonanza tra Rafael Leao e Mario Balotelli. Una domanda che si rifaceva ai colpi di genio che ha il portoghese paragonati ai colpi che ha avuto l’attaccante italiano ex Milan e Inter.

Il giornalista in questione mirava all’errore di Leao contro il Newcastle, quel colpo di tacco mancato, giocata simile a quella di Super Mario quando militava nel City. Ibra ferma tutto interrompendo il paragone: “Leao è un genio, per quello lui gioca e Balotelli è in tribuna“.

Materazzi interviene alimentando lo sfottò

Sul proprio profilo Instagram, Mario Balotelli aveva risposto a Zlatan con una storia con in mano la coppa tanto ambita dallo svedese: la Champions League. Quella coppa dalle grandi orecchie che Zlatan ha inseguito con diverse squadre senza mai però vincerla. Balotelli preferisce la foto, taggando Ibrahimovic. Lo svedese ha girato diversi top club, senza mai però arrivare al tetto d’Europa. Nella stories di Super Mario, sullo sfondo si intravede il difensore Marco Materazzi. Figura che sui social fa sempre clamore per l’eterna rivalità che ha fatto vedere dentro e fuori dal campo contro il Milan.

La rivalità tra Materazzi e il club rossonero durerà per sempre, e su questo non ci piove. Ecco perché è intervenuto anche il Campione del Mondo sulla questione Ibra-Balotelli. Anche Materazzi, sceglie la via dell’immagine priva di parole. Spicca la canzone scelta come sottofondo, UEFA di Tony Britten. L’immagine con tanto di repost è la storia del profilo di Balotelli, con l’aggiunta di cuori nerazzurri e emoticons.

Anche Materazzi quindi prende la via dello sfottò e si schiera contro Zlatan, ricordando quei momenti dove l’Inter era talmente in alto da permettersi di guardare tutte le avversarie ricordando le imprese fatte sul campo. E quindi anche Materazzi ci ha messo lo zampino, alla sua maniera. Puntando il dito nei punti deboli degli acerrimi nemici.

Ibrahimovic ha fatto scattare la prima scintilla, e i due ex Inter son partiti a raffica. Zlatan si è quasi sentito toccato dal paragone Leao–Balotelli, e allora si è sentito in dovere di rimarcare quanto ci sia un vero e proprio abisso tra il portoghese e l’Italiano che attualmente è tornato a vestire la maglia dell’Adana Demirspor. Finirà così lo sfottò? Sui social si va per le lunghe, e ci sarà sempre il cosiddetto dissing tra le due fazioni di Milano.