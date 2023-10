Blitz del Milan, emissari per il super colpo in Ligue 1

Il Milan è prontissimo a sferrare un super colpo sul giocatore che milita in Ligue 1. Gli scout rossoneri presenti allo stadio per vederlo.

Il Milan pensa già al futuro e a come poter rinforzare sempre di più la propria rosa e per riuscire a pensare in ottica futura i profili più idonei sono sicuramente quelli dei giovanissimi. Geoffrey Moncada è pienamente concentrato sul mercato del Milan e sul suo taccuino avrebbe già scritto qualche nome, ma ce n’è uno che sicuramente interessa più di tutti ed è quello di un giocatore militante in Ligue 1, con precisione al Lione. Si tratta di Rayan Cherki, classe 2003 di ruolo attaccante, sembra aver conquistato l’interesse della dirigenza rossonera.

Il ragazzo è un vero e proprio gioiellino della trequarti, in grado di occupare tutti e tre i ruoli del reparto, quindi può essere: trequartista centrale, esterno d’attacco destro e sinistro, insomma un jolly da schierare secondo le esigenze di reparto. Cherki si sta facendo notare al Lione nonostante la sua giovanissima età, grazie alle sue prestazioni straordinarie. Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira, il Milan, infatti, per rendere ancora più concrete le sue intenzioni ha voluto mandare direttamente i suoi scout per verificare le doti del ragazzo dal vivo.

Il Milan piomba su Cherki: i dettagli

Il contratto di Rayan Cherki col Lione è in scadenza nel 2025, e dunque la prossima estate potrebbe essere acquistato a prezzo di saldo, cosa che sicuramente andrebbe benissimo per le casse rossonere.

Attualmente, secondo Transfermarkt, il suo valore è pari a 30 milioni di euro, una cifra che per un ragazzo di 20 anni è veramente molto importante e rende l’idea di quanto grande sia il suo talento.

Ovviamente sul ragazzo non poteva mancare l’interesse di altri big club, infatti il Milan non è l’unico ad essersi interessato, anche la Juventus ha manifestato la sua volontà di seguire la pista del giovane attaccante e ha mandato alcuni scout sugli spalti francesi a visionarlo in azione. Il calciatore inoltre, sempre secondo quanto riportato da Schira nasconde un piccolo segreto: suo nonno è italiano, dunque Cherki se dovesse arrivare davvero iniziare a giocare in Serie A, potrebbe guadagnarsi di diritto anche un posto in Nazionale, avendo i criteri per farlo. Ovviamente queste sono tutte ipotesi, bisognerà prima capire se l’interesse del Milan, o della Juventus, si concretizzerà presto in trattativa o resterà solo un semplice interesse.