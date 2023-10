Bonaventura ricorda l’addio al Milan: la risposta in conferenza

Giacomo Bonaventura ha ricordato l’addio al Milan durante la conferenza stampa dal ritiro della Nazionale azzurra.

La pausa nazionali ha smorzato il tran tran della Serie A, che ormai stava entrando nel vivo nel mese di ottobre. Ora la sosta farà tirare il fiato agli appassionati, mantenendo sempre un occhio ad eventuali infortuni. Inoltre dal ritiro della nostra Nazionale sono arrivate le parole di un giocatore che il rossonero l’ha vestito per sei anni: Giacomo Bonaventura.

Milan, Bonaventura dal ritiro

Il centrocampista della Fiorentina e della Nazionale ha militato nel Milan per 6 stagioni, collezionando 184 presenze e 35 gol. Nel suo palmares rientra la Supercoppa Italiana del 2016, unico trofeo vinto da Bonaventura.

Il giocatore della Viola è rientrato in Nazionale dopo ben 3 anni dall’ultima apparizione. Infatti Bonaventura mancava all’appello Azzurro dal 7 ottobre 2020, giorno in cui aveva giocato in amichevole contro la Moldavia. Bonaventura ha parlato in conferenza, spiegando anche cosa è successo dopo il suo addio al Milan:

“Ho lasciato il Milan con grande motivazione, sapevo che la nuova esperienza sarebbe stata bella perché avevo ancora tanta voglia di fare e dimostrare. Poi è arrivata la Fiorentina che in questi anni ha continuato a crescere e s’è rivelata per me la piazza ideale per proseguire la mia carriera”.

Queste le parole di Bonaventura in conferenza stampa. Il ritorno in Azzurro dopo tre anni di assenza dimostra che l’addio al Milan sia stata, probabilmente, la scelta giusta per entrambe le parti.