Borussia-Milan, un doppio ex avverte Pioli: a Dortmund si nasconde una ‘trappola’

L’avvertimento dell’ex sia del Milan che del Borussia Dortmund sulla trappola preparata dei tedeschi per la sfida

Questa sera il Milan affronterà il Borussia Dortmund nella seconda sfida di Champions League. I rossoneri sono chiamati a fare risultato dopo il pareggio con il Newcastle all’esordio. Una sconfitta adesso potrebbe influire sulla qualificazione agli ottavi di finale.

Nonostante le diverse assenze per infortunio che la squadra ha subito, Pioli ha trovato una quadra ed è pronto ad affrontare i tedeschi in un ambiente che si prospetta infuocato. La mossa principale del tecnico sarà posizionare Reijnders come regista a centrocampo, affiancato da Musah a destra e Pobega a sinistra.

Dall’altra parte Terzic proporrà ancora una volta Fullkrug come punta al posto di Haller. L’attaccante tedesco ha scalato le posizioni conquistando la fiducia del tecnico e prendendosi il posto da titolare dopo la convocazione in nazionale.

Una bella storia per un giocatore di 30 anni che sembrava andare verso il termine della propria carriera e che, invece, deve ancora dare tanto. Chiamato per sostituire non un giocatore qualsiasi (Haaland), l’attaccante è stato pagato dal Borussia 13 milioni per strapparlo alla concorrenza e portarlo a Dormund.

L’attaccante tedesco, ma non solo, sarà una delle insidie che Pioli e i suoi dovranno affrontare. Il Signal Iduna Park è famoso per essere uno stadio ostico e complesso. Bellissimo nella sua cornice giallonera con tantissimi tifosi sempre presenti a supportare la squadra.

Milan, la trappola del Borussia Dortmund

La curva, poi, è il punto più caratteristico dell’impianto. Ad aspettare il Milan c’è il cosiddetto “muro giallo” con le sue coreografie da mozzare il fiato. I tifosi del Borussia Dortmund in occasione di partite sentite o importanti hanno sempre dimostrato grande fantasia e in una sfida di Champions non saranno da meno.

Una vera e propria trappola che potrebbe insidiare il Milan. Ad ammetterlo è anche il doppio ex Jens Lehmann che vede un match alla pari, con un minimo di vantaggio per il Milan, perché maggiormente organizzato. A fare la differenza, però, per Lehmann potrebbe essere proprio lo stadio, il 12esimo uomo.

Queste le sue parole durante l’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Il Borussia concede molto, questo potrebbe fare la differenza a favore del Milan, ma giocherà nel suo stadio, questo ha la sua rilevanza“.

Infine, l’ex portiere ammette che sarà Terzic l’uomo più importante per il Borussia, capace di dare organizzazione alla squadra e rendere compatto il gruppo. Se fosse così, la partita potrebbe essere davvero complicata per il Milan.