Botta e risposta tra Maignan e Zangrillo: interviene il Milan

Prosegue il botta e risposta tra Mike Maignan ed il presidente del Genoa, interviene sul caso anche il Milan tramite il proprio profilo Instagram.

Il Milan è uscito vittorioso da Marassi dopo la partita con il Genoa. Partita che nel finale è stata incredibile e condita da tantissime polemiche. Infatti Zangrillo, presidente del Genoa, ha polemizzato nel post gara sia per il gol di Pulisic che per l’intervento da rosso di Maignan.

Caso Maignan, il messaggio del Milan

In particolare il presidente del Genoa non ha usato parole dolci nei confronti del portiere rossonero, reo di essere uscito in maniera troppo violente contro Ekuban. Zangrillo ha dunque attaccato Maignan che, com’era giusto che fosse, è stato punito con il cartellino rosso.

Nonostante ciò la polemica è continuata e lo stesso portiere rossonero ha provato a difendersi sui social dalla accuse del presidente del Genoa. Alla difesa di Maignan si è anche aggiunto il Milan stesso, pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram.

Il testo è lapalissiano per il messaggio di vicinanza nei confronti del portiere del Milan. Inoltre la polemica contro Maignan è quantomeno sterile, considerando come al francese sia già stata comminata la massima punizione durante la partita.