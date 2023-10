Calciomercato, il giocatore può tornare al Milan: il motivo

Il prossimo calciomercato del Milan potrebbe vedere un ritorno in rossonero per un giocatore. La decisione spetta al club dove gioca ora.

Lo scorso settembre il Milan lasciava andare Divock Origi a titolo temporaneo con un prestito con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro. L’attaccante dopo una sola stagione in Serie A con la maglia rossonera è ritornato in Premier League al Nottingham Forest, dove sperava di ritrovare un pò più di sicurezza e spazio che con il club rossonero aveva un pò perso. L’attaccante belga, però non è riuscito ad emergere nemmeno in quest’esperienza, complici sicuramente gli infortuni che l’hanno portato ad avere una condizione fisica precaria.

Origi può tornare al Milan: il motivo

Con la maglia del Forest ha giocato solo quattro partite collezionando solo 58′ minuti, senza segnare o fare assist. Ieri nella partita contro il Luton Town era in tribuna, a causa di un altro problema all’anca che non gli permetterà di giocare per qualche settimana.

Insomma la stagione di Origi è molto simile all’ultima al Milan, chiusa con soli 2 gol, entrambi segnati in campionato, uno contro il Monza e uno con il Sassuolo. Purtroppo se Origi continuerà così, di questo passo sarà difficile che il Nottingham Forest decida di riscattarlo. Se questo dovesse accadere il giocatore dovrebbe fare ritorno al Milan e questo sarebbe un bel problema visto che l’attaccante ha un contratto in scadenza nel 2026 da 4 milioni di euro netti a stagione.