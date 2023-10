Calciomercato Milan, Furlani a caccia del gioiello argentino: i dettagli

La pista per arrivare a Ouedraogo è complicata, il Milan punta un gioiello argentino del Boca. I rossoneri lavorano in vista del futuro.

Il Milan è pronto a svolgere un ruolo centrale in vista delle prossime sessioni di calciomercato, con una serie di negoziati e osservazioni dei talenti emergenti. Il club rossonero ha posato i propri occhi su molteplici giovani emergenti. Il centrocampista dello Schalke 04, Assan Ouédraogo, ha attirato l’attenzione del Milan. Nonostante la giovane età, il giocatore di 17 anni ha dimostrato le sue capacità e ha guadagnato la fiducia dello Schalke nella seconda serie tedesca.

Il Milan punta un gioiello argentino

Nonostante il forte interesse del Milan, il direttore sportivo dello Schalke sembra poco incline a trattare con il club rossonero, e la clausola nel contratto di Ouédraogo potrebbe complicare ulteriormente la situazione, con un potenziale costo di trasferimento che potrebbe arrivare a 20 milioni di euro. Sul giovane talento la concorrenza non manca.

Proprio per questo, la società rossonera avrebbe momentaneamente virato su un nuovo profilo. Secondo il quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, ha messo gli occhi su Ezequiel Fernandez del Boca Junior. Si tratta di un centrocampista centrale classe 2002 che ha attira l’attenzione di club europei di prestigio come il Liverpool e il Benfica. Sembra essere una prospettiva intrigante per il club rossonero, in particolare per la sua personalità e le sue abilità in campo.

Al momento, questo interesse rimane solo una prospettiva, ma dimostra la determinazione del Milan a rafforzare il suo centrocampo. Nel frattempo, i rossoneri continua a guardare in casa Betis per Miranda, un difensore che diventerà un free agent in estate. Questa mossa potrebbe rivelarsi un affare vantaggioso per il Milan, che cerca di rinforzare la sua squadra in vista delle sfide future. Il mercato del Milan si preannuncia entusiasmante e pieno di sfide. Il club rossonero sembra determinato a costruire una squadra competitiva per le prossime stagioni.