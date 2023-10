Calciomercato Milan, il ritorno è a sorpresa: Pioli gelato

La situazione in casa Milan non è delle migliori. La società rischia di perdere uno dei gioielli del club.

Il Milan di Stefano Pioli guida la classifica di Serie A. I rossoneri hanno vinto quasi tutte le partite, eccetto la brutta sconfitta nel derby contro l’Inter. La squadra sta facendo bene, sia i nuovi acquisti che i ‘vecchi’ e di conseguenza si parla molto di mercato; la squadra potrebbe perdere presto uno dei suoi big.

Uno dei reparti principali del club rossonero è la difesa, specialmente i centrali dove sia Thiaw che Tomori stanno facendo molto bene. Proprio quest’ultimo potrebbe presto cambiare maglia, in una situazione che avrebbe del clamoroso. Tomori è il leader della difesa rossonera, il Milan non vorrebbe perderlo ma il calciatore potrebbe presto tornare a casa.

Il Chelsea mostra di nuovo interesse per Fikayo Tomori

Sembrerebbe infatti che il Chelsea abbia mostrato ufficialmente il proprio interesse per il difensore centrale del Milan che – a dire il vero -, già precedentemente, aveva indossato la maglia del club inglese. Grazie alle prestazioni di questa prima parte di stagione, Tomori si è avvicinato di nuovo alla sua vecchia squadra.

Per il momento, il Milan valuta il cartellino del difensore rossonero intorno ai 40 mln di euro. Tuttavia, bisognerà vedere se Stefano Pioli vorrà perdere uno dei difensori rossoneri migliori. Già su Thiaw ci sono diverse sirene estere, il Bayern Monaco è in pole per il calciatore e il Milan vuole blindare la sua difesa. Tomori appare però tentato, un ritorno al Chelsea da protagonista sarebbe molto intrigante. Inoltre con l’approdo in Premier Tomori sarebbe valutato di più in chiave Nazionale dove ancora oggi fatica a trovare spazio.

La carriera di Fikayo Tomori al Chelsea

Fikayo Tomori ha iniziato la sua carriera calcistica nel 2014 proprio nelle giovanili del club inglese, fino ad arrivare, tre anni dopo, nel 2017, in prima squadra. Tuttavia, inizialmente, è astato ceduto in prestito all’Hull City subito per dargli modo di mettere minuti nelle gambe e fare maggiore esperienza su un campo professionistico. L’anno successivo, invece, è stato ceduto in prestito al Derby per lo stesso motivo. Al termine di questo prestito, ha indossato la maglia del Chelsea fino al 2021, anno in cui il Milan ha acquistato a titolo definitivo il cartellino del difensore centrale inglese.

Adesso, dopo due anni, la squadra inglese sembra sia interessata a riportare Tomori in Inghilterra per la prossima stagione. Tuttavia, bisognerà vedere se Stefano Pioli sarà disposto a perdere una delle pedine chiave della sua squadra.