Calciomercato Milan, Moncada studia il grande colpo: pronto l’assalto

Il potrebbe tentare l’affondo nei confronti del giocatore. Moncada l’ha visionato personalmente dal vivo di recente.

Il Milan viaggia in Serie A insieme all’Inter in testa alla classifica. Nonostante il buon cammino in campionato, il Diavolo sta faticando a segnare in Champions League. Di conseguenza la coppia Furlani-Moncada ha già lo sguardo rivolto verso il mercato per cercare un possibile colpo.

Milan, interesse per Felix

Sarebbe un colpo da novanta se il Milan riuscisse a strappare Joao Felix al Barcellona. Un colpo che farebbe viaggiare la fantasia di tutti i tifosi rossoneri. Fantasia resterà dunque, perché stiamo parlando di Hugo Felix, fratello della stella portoghese. Il più giovane tra i due milita ancora nelle giovanili del Benfica.

Giovanili che sono state ampiamente visionate dalla squadra mercato dei rossoneri. In particolare, come riportato da Tuttosport, Moncada avrebbe assistito alla sfida di Youth League tra Inter e Benfica. Il motivo è proprio da ricercarsi in Hugo Felix, trequartista classe 2004 dei lusitani.

Il fratello del più inflazionato Joao Felix milita ancora nelle giovanili del Benfica, dove ha già trovato diverse presenza pesanti. In particolare Hugo Felix ha giocato con l’Under23 del Benfica, collezionando 15 gol e 12 assist in 39 presenze. Il Milan l’ha messo nel mirino e chissà che non possa continuare la lista di arrivi portoghesi a Milanello.