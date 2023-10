Cardinale esalta il Milan: tifosi euforici

Arrivano i complimenti di Gerry Cardinale per il Milan di mister Stefano Pioli. Il proprietario del club è soddisfatto.

Il Milan di Stefano Pioli ha ottenuto una vittoria cruciale in trasferta sul campo del Genoa, in occasione dell’ottava giornata della Serie A. La squadra rossonera ha dimostrato una determinazione straordinaria in Liguria, portando a casa l’insidiosa sfida grazie al gol messo a segno da Christian Pulisic nel finale e alla parata decisiva di Olivier Giroud nel recupero. Con la vittoria conquistata in casa del Genoa, il Milan di mister Stefano Pioli si è preso di diritto la vetta della classifica, mettendosi a +2 dai rivali storici dell’Inter e a +4 da Juventus e Fiorentina.

I complimenti di Cardinale

Gerry Cardinale, il managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan da poco più di un anno, ha condiviso la gioia per la vittoria ai microfoni del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’.

“La stagione è ancora all’inizio e i ragazzi continuano a consolidarsi come squadra,” ha affermato Cardinale, riflettendo sulla performance del Milan sotto la guida di Pioli. “Sono però orgoglioso del carattere e della grinta che hanno dimostrato ieri sera in campo. Questo è ciò di cui alla fine sono fatti i campioni”.

Cardinale ha assistito alla partita in aeroporto, di ritorno da un viaggio in Medio Oriente, e le sue parole riflettono la sua fiducia nella squadra rossonera. Con il Milan in testa alla classifica, i tifosi del club possono essere fiduciosi nell’andamento della stagione e sperare in ulteriori successi sotto la sua proprietà.

Il Milan sembra pronto a contendere il titolo di campione d’Italia, e Cardinale è determinato a continuare a sostenere la squadra nella loro ricerca di successo. Con un carattere da campioni, il futuro sembra promettente per il Milan.