Cassano su Leao: “Non fa la differenza”, la sentenza che stronca il portoghese

Sentenza pesante che stronca Leao, Antonio Cassano non ha mezzi termini e inchioda il portoghese per la brutta prestazione contro il Psg.

Incubo Champions League per il Milan che perde contro il Paris Saint-Germain. Passivo di 3-0 che condiziona fortemente il percorso europeo per i rossoneri che adesso devono cercare di vincere tutti i match del girone di ritorno se vogliono sperare nella qualificazione.

La prova del Milan ha lasciato a desiderare visto il risultato pesante che non lascia scampo a giudizi negativi e a riflessioni nel post-partita. A incorniciare il momento complicato del Milan in Champions il dato inequivocabile che compara i rossoneri con tutte le italiane.

I rossoneri sono la prima squadra in tutta la storia della Champions League a non segnare per ben cinque match di fila. Ritornando anche alla stagione passata, infatti, il Milan è rimasto a secco anche nella doppia sfida della semifinale contro l’Inter.

Dopo i due pareggi contro Newcastle e Borussia Dortmund, infatti, il club rossonero aveva dimostrato una solidità difensiva invidiabile visto il calibro degli avversari. Ma mentre in attacco si è confermata una certa penuria, mancando ancora una volta il gol, il dato difensivo si è sgretolato contro il Psg.

La sentenza di Cassano che stronca Leao

Seppur non supportato da tutta la squadra, il tridente offensivo a cui si è affidato Pioli per la sfida europea ha mancato ancora una volta il proprio compito. Se a inizio stagione sembrava andasse tutto per il meglio con un Pulisic integrato con facilità e un Giroud che sembrava in ottima forma, nelle ultime partite l’attacco è andato a secco.

Nettamente in fase calante anche Rafael Leao, l’attaccante manca al gol da un mese ormai e neanche contro il Psg si è sbloccato. Una prestazione, quella del portoghese, da dimenticare. Nonostante sia un leader indiscusso non è riuscito a incidere in alcun modo neanche su una reazione da parte dei compagni.

Proprio sulla sua prestazione negativa è intervenuto Antonio Cassano, durante la live su Twich per il consueto appuntamento della BoboTv. L’ex calciatore non ci va leggero e critica aspramente Leao:

Ho l’impressione che sia come quei giocatori che crossano tanto per crossare. Il tipico giocatore che non ha personalità: ha fatto poco e niente, ha cercato giusto qualche tiro alla buona.

Accuse pesanti per il portoghese. L’ex attaccante non lo reputa all’altezza e non lo ritiene un giocatore che fa la differenza in campo, vista la sua prestazione durante tutti i novanta minuti in campo: