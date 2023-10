Che numeri per Giroud: solo Haaland e Kane hanno fatto meglio

Il Milan si fa raggiungere dal Napoli dopo il doppio vantaggio. Al Maradona però, si salva Giroud, l’attaccante che come il vino più invecchia migliora.

Nell’ultimo match di campionato, il Milan pareggia allo stadio Diego Armando Maradona con il Napoli per 2-2. Al doppio vantaggio iniziale di Olivier Giroud, rispondono i partenopei con una rimonta nel secondo tempo. I rossoneri si fanno quindi rimontare dagli azzurri dopo un primo tempo dominato e con un Giroud in grande spolvero. Proprio l’attaccante francese, dopo la doppietta al Napoli dell’ultima giornata, con entrambi i gol segnati di testa, entra in una speciale classifica che lo vede dietro solo ad Haaland e Kane.

Sette gol di testa nel 2023 per Giroud, meglio solo Haaland e Kane

L’attaccante francese del Milan, Olvier Giroud, con la doppietta al Napoli diventa il terzo miglior attaccante per gol segnati di testa nell’anno solare nei cinque maggiori campionati. Sono 7 nel 2023, meglio di lui hanno fatto solo i due extraterrestri Haaland e Kane.

Numeri che fano capire il peso specifico dell’attaccante in questo Milan, l’importanza di avere un centravanti come lui in squadra anche a 37 anni.

Del match contro il Napoli però, nn è passata inosservata anche la delusione della sostituzione, quando sul 2-2 Pioli toglie lui e Leao, entrambi che volevano restare in campo per provare a riportare in vantaggio i rossoneri. Resta, ovviamente l’ottima performance del francese, che trascina, come negli ultimi due anni, il Milan.