Che partenza per il Milan in Serie A: i precedenti spiazzano i tifosi

Il Milan viaggia a vele spiegate. La vittoria con la Lazio ha sancito il sesto successo su sette gare dei rossoneri, che ora possono sognare anche grazie ad una particolare statistica.

A tutto gas. Il Milan continua la sua marcia con ottime prove e successi convincenti: il 2-0 contro la Lazio firmato Pulisic-Okafor è la sesta vittoria su sette apparizioni in questi campionato per i rossoneri. Con l’affermazione sugli uomini di Sarri il Diavolo ha confermato la prima posizione con i “cugini” dell’Inter.

L’unica macchia di una stagione finora perfetta è proprio la pesante sconfitta subita con i nerazzurri. A pochi giorni dalla sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, già decisiva per il prosieguo della competizione, gli uomini di Pioli si preparano sulle ali dell’entusiasmo e consapevoli della propria forza.

Sei su sette per il Milan: il dato impressionante esalta i tifosi

Il percorso (quasi) netto fa sognare la tifoseria rossonera, con il pensiero che ritorna a due annate fa, quando Leao e compagni ebbero la meglio nella lotta scudetto contro la banda di Inzaghi. Anche allora nelle prime sette giornate di Serie A i rossoneri vinsero sei gare, anche se tuttavia ne pareggiarono una.

Tale score fu incasellato dal Milan in un’altra stagione, precisamente nel 2003/2004. Il Diavolo campione d’Europa in carica e futuro campione d’Italia ottenne lo stesso numero di punti del 2021/2022. Da segnalare quindi come negli anni in cui i rossoneri ottennero sei successi nelle prime sette, a maggio fu scudetto.