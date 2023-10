Clamorosa ipotesi per gennaio: si pensa di riportarlo al Milan

Problemi in fase offensiva in casa Milan: si pensa a un clamoroso ritorno già nella sessione invernale di calciomercato.

Il Milan non riesce più a segnare. La pesante sconfitta contro il Paris Saint-Germain per 3-0 non è stata solo fatale per la classifica del Gruppo F, dove i rossoneri guardano tutti dal basso verso l’alto. I due punti conquistati in tre partite sono infatti dovuti anche allo score super negativo in fase offensiva: zero gol segnati in questi 270 minuti.

Non era mai successo a nessuna squadra italiana di non segnare nemmeno una rete nelle gare d’andata della fase a gironi di Champions League. Un record negativo che è sinonimo di un periodo non proprio facile in casa Milan. L’attaccante titolare Olivier Giroud non segna dal 1° settembre (quasi due mesi) e la sua riserva naturale Luka Jovic non riesce a dare nessuna garanzia. Il serbo ieri si è addirittura fermato nel riscaldamento, costringendo la prima punta francese a giocare tutti i 90 minuti a pochi giorni da un altro big match come quello di Napoli.

La speranza qualificazione agli ottavi di finale non è del tutto svanita, il Milan è a -2 da Newcastle e Borussia Dortmund e con tre partite ancora da giocare non è ancora detta l’ultima parola. Ma serve subito una scossa, come detto da capitan Calabria a fine partita. E, nonostante la fase a gironi si chiuda a dicembre, una aiuto per il resto della stagione potrebbe arrivare anche dal mercato di gennaio.

Ipotesi ritorno per dare una mano al Milan

Il Milan ha puntato molto su Olivier Giroud per quest’anno. L’attaccante francese ha però da poco compiuto 37 anni e a quest’età non si può chiedere troppo da un giocatore. Ecco perché l’obiettivo della dirigenza era affiancargli un’altra prima punta di livello. Dal Salisburgo è arrivato Noah Okafor, ma non bastava: ecco perché si era pensato a Mehdi Taremi. L’operazione per l’iraniano però non è andata a buon fine e all’ultimo giorno di mercato si è optato per Luka Jovic. Ma il serbo non offre molte garanzie fisiche e tecniche.

L’ultima ipotesi per rafforzare il reparto offensivo ha però del clamoroso. Secondo quanto riportato alcuni media spagnoli, Brahim Diaz starebbe pensando di tornare al Milan. Il trequartista spagnolo (o sarebbe più giusto dire marocchino) sta trovando pochissimo spazio al Real Madrid e potrebbe cambiare squadra.

Il centrocampista nato a Malaga è stato controriscattato quest’estate dal Real Madrid per 27 milioni di euro. Una cifra importante che però non è stata ripagata in campo. Con l’esplosione di Bellingham, Brahim Diaz sta trovando pochissimo spazio: solo una la presenza da titolare in stagione. Ecco perché si apre all’ipotesi cessione già a gennaio.

Ma la suggestione Milan sembra quasi impossibile, difficilissimo un suo ritorno a San Siro. Più probabile un viaggio in Inghilterra: secondo il Birmingham Mail, West Ham e Aston Villa sono sulle sue tracce.