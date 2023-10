Colpo a zero per il Milan, i rossoneri soffiano il centrocampista alla Juventus

A ridosso della sfida tra Milan e Juventus, il club rossonero punta il colpo a zero: il centrocampista era un obiettivo dei bianconeri.

In attesa del big match che si giocherà stasera tra Milan e Juventus a San Siro, la dirigenza rossonera ha approfittato dei giorni scorsi per programmare le prossime mosse di mercato per la sessione invernale ed estiva.

La pausa nazionali ha regalato del tempo alla società per valutare quali giocatori potrebbero migliorare la rosa per Stefano Pioli, tra i giocatori segnati sul taccuino spunta un centrocampista in scadenza di contratto.

Il Milan soffia il centrocampista alla Juventus

Si tratta di Piotr Zieliński, l’azzurro sarà libero dal 30 giugno 2024, dunque già da gennaio potrebbe liberamente firmare per un’altra società in attesa che finisca la stagione 2022/23. Il Milan sta valutando l’ipotesi di portare il centrocampista in rossonero a parametro zero.

Il polacco è monitorato anche dalla Juventus. Giuntoli, che lo ha conosciuto a Napoli, vorrebbe portarlo gratis in bianconero così da rafforzare un centrocampo che attualmente ha bisogno di qualità ma anche di esperienza, soprattutto viste le ultime inibizioni per Pogba e Fagioli.

Zielinski, dunque, è un colpo che assicurerebbe un giocatore di esperienza che ha vinto lo scudetto lo scorso anno e che permetterebbe al Milan di continuare ad avere un under30 di qualità che possa realmente dare una mano alla squadra.