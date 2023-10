Colpo dal Napoli, lo convince Moncada: per giugno

Il Milan è già interessato alle mosse di calciomercato che si possono sviluppare nelle prossime settimane: Moncada prova un colpo dal Napoli.

I rossoneri hanno grandi ambizioni per questa stagione appena iniziata e possono provare a riscrivere la storia del campionato italiano vincendo lo Scudetto e cucendo, così, la seconda stella sullo stemma. Stefano Pioli è chiamato a far rialzare la testa alla squadra dopo una stagione – la scorsa – deludente dal punto di vista dei risultati e dei trofei.

Ora non basta più la sola qualificazione alla prossima Champions League: l’obiettivo è tornare a vincere ed essere il club protagonista del campionato di Serie A.

Calciomercato Milan, colpo dal Napoli

La dirigenza del Milan è già molto attenta alle vicende di calciomercato che si possono sviluppare in futuro. Il club ha grandi ambizioni e per questo motivo è alla ricerca dei calciatori migliori che possono dare una nuova spinta alla squadra. Pioli ha già a disposizione un gruppo molto forte ma non si accontenta e ha chiesto alla società nuovi innesti già a gennaio.

Il mercato più corposo, però, arriverà ovviamente a fine stagione, quando sarà possibile andare a inserire nella rosa nomi di grande spessore e si può provare anche a chiudere per qualche colpo a parametro zero.

Il Milan può pescare in casa Napoli. Il nome che piace ai rossoneri è quello di Piotr Zielinski, centrocampista polacco che sta facendo faville con la maglia azzurra. Negli anni si è dimostrato uno dei più forti e affidabili della Serie A e può essere fondamentale anche per una rosa come quella di Pioli. Ha grandi tempi di inserimento, sa inserirsi negli spazi in maniera egregia ed è anche un ottimo goleador.

Zielinski ha il contratto in scadenza a giugno del 2024 con il Napoli e al momento non ha ancora ricevuto la giusta offerta di rinnovo da parte di De Laurentiis. Secondo quanto riferisce calciomercato.it, Moncada e Furlani potrebbero inserirsi in questa fase di stallo e strapparlo ai partenopei, regalando a Pioli un calciatore esperto di Serie A e dalle grandi doti tecniche.

Il Milan non è l’unico club sulle tracce di Zielinski. In Serie A piace, molto, alla Juventus, con Cristiano Giuntoli che sembra pronto a sferrare l’assalto decisivo per riabbracciare il fantasista polacco. Ma ci sono anche squadre estere che ci proveranno, visto che il classe ’94 ha ancora tanto da dare e sembra maturare sempre più di stagione in stagione.