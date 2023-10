Colpo dall’Italia per il Milan: è uno dei più cercati nel ruolo

Idea a sorpresa per il Milan, con Furlani che continua a monitorare il profilo dall’Italia. Il calciatore è uno dei più cercati nel ruolo.

Il mercato condotto dal Milan nella sessione estiva 2023 è stato a dir poco eccellente. Nonostante qualche lacuna, soprattutto nelle retrovie, infatti, il nuovo duo societario composto da Furlani e Moncada è riuscito a fare incetta di acquisti in casa rossonera, rivoluzionando completamente la rosa. Sportiello, Musah, Reijnders, Loftus-Cheek, Pulisic, Chukwueze, Jovic, Okafor ed altri sono difatti il motivo principale dell’attuale primo posto del diavolo, strappato ai cugini rossoneri nel corso dell’ultima giornata di campionato pre-sosta.

Furlani e Moncada non hanno però intenzione di fermarsi in vista delle prossime sessioni, con una lista di obiettivi alquanto lunga già stilata dal duo. In essa, è quindi contenuto uno dei profili più cercati della nostra Serie A, già sondato in passato da Juventus e Lazio e ad oggi vittima di uno scarso minutaggio nonostante lo sconfinato talento.

Idea a sorpresa per il Mila, monitorato Carnesecchi

In casa Milan potrebbe arrivare a sorpresa un colpo dall’Italia. Trattasi di Marco Carnesecchi, estremo difensore ventitreenne ad oggi in forza all’Atalanta. Un’ipotesi alquanto sorprendente, riportata da Tuttoatalanta.com e che ha fatto spalancare gli occhi ai supporter rossoneri. La testata nomina infatti l’ormai ex Cremonese come uno dei profili maggiormente monitorati dalla società rossa di Milano, anche a causa del dato inaspettato che ha caratterizzato fin qui la stagione di Carnesecchi.

Tornato a Bergamo dopo il prestito al Cremona, per il giovane portiere si prospettava infatti un’annata da titolare, con quest’ultima fin qui invece magra e condita da sole 2 titolarità su 10 match affrontati. Gli scenari erano difatti ben diversi anche a causa di un Musso tutt’altro che irresistibile lo scorso campionato, ad oggi scelta fissa di Gasperini ma sorpassato in gerarchia da Sportiello, ad oggi proprio al Milan, nella passata stagione. Sfruttando quest’ultimo fattore ed i contatti ben stabili con la società bergamasca, il club rossonero potrebbe quindi tentare l’assalto a Carnesecchi a partire dalla prossima sessione estiva di mercato.

Chiaramente però, ad oggi non vi è nulla di concreto se non il nome del portiere sulla lunga lista di obiettivi targati Furlani e Moncada. In particolare, questi ultimi due vorrebbero farsi trovare pronti in caso di assalto dall’estero per Mike Maignan, cui contratto è ben stabile fino al 2026 ma sulla quale molti club sono in agguato. Da capire quindi se uno scenario del genere possa bussare alle porte di casa Milan e se Carnesecchi rimarrà ancora fuori dai piani di Gasperini. In caso ciò si concretizzi, pochi ostacoli potrebbero dunque separare la società rossonera da un tentativo per l’estremo difensore italiano.