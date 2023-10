Corona: “Finirebbe la Serie A”, poi la verità su Tonali

In diretta la rivelazione sul sistema calcio e altre dichiarazioni su Sandro Tonali: le parole inattese di Fabrizio Corona sul “Caso scommesse”.

Continuano i rumors attorno al “Caso scommesse”, secondo le ultime novità un affare delicato che potrebbe coinvolgere l’intero sistema calcio perché non più riguardante soltanto i singoli giocatori, come Sandro Tonali – più volte menzionato da Fabrizio Corona, primo tra tutti a parlare del caso.

A preoccupare tutti ci sarebbe il coinvolgimento dell’intero sistema che sarebbe chiamato a indagare in modo più approfondito al fine di analizzare al meglio le indagini iniziate con Nicolò Fagioli ma che coinvolgono una serie di personaggi tra cui procuratori, giocatori e di organizzatori di scommesse illegali.

Invitato alla trasmissione “Avanti Popolo” condotta dalla giornalista televisiva Nunzia De Girolamo in seconda serata su Rai3, Fabrizio Corona ha voluto approfondire la questione sollevando preoccupazione sulle indagini della Procura di Torino e sulle possibili conseguenze.

Di seguito quanto riportato dalla redazione.

Si può allargare? Dipende dalla Procura di Torino quanto vuole allargare l’indagine e dipende da chi si mette in mezzo. Perché in quel caso finisce il calcio, la Serie A, la Nazionale. Che fa l’italiano medio che vive per il calcio?