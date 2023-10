Costanza Milan: i rossoneri battono nuovamente l’Inter

Ancora una volta la classifica da ragione al Milan. Anche in questa speciale graduatoria, infatti, i rossoneri sono davanti ai cugini dell’Inter.

L’inizio di stagione vissuto da Milan e Inter è senz’altro uno dei più avvincenti degli ultimi anni, con nerazzurri e rossoneri in costante lotta ai vertici della classifica di Serie A. Classifica che, nonostante il 5-1 nel derby in favore del biscione, ha delimitato il sorpasso diavolo al termine dell’ultima giornata di campionato. Pioli rimarrà dunque sopra Inzaghi almeno fino al 21 ottobre, giorno del rientro dalla sosta per le Nazionali.

Un risultato che ha difatti portato non poco entusiasmo nella casa di un Milan che ha a lungo temuto il peggio in seguito alla debacle nella stracittadina. E non solo, perché i rossoneri di Stefano Pioli hanno avuto la meglio sui propri rivali nerazzurri anche in un’ulteriore e particolare graduatoria, resa nota da Primaonline.it . In particolare, la testata citata si è impegnata ai fini di raccogliere tutte le interazioni totalizzate dai club, solo nel mese di settembre, sui propri profili Facebook, Instagram, X, Youtube e TikTok, dando vita alla seguente classifica:

Juventus: 34.2 milioni di interazioni; Milan: 33.8 milioni di interazioni; Inter: 33.5 milioni di interazioni; Roma: 18.8 milioni di interazioni; Napoli: 13.9 milioni di interazioni; Nazionale italiana: 6.7 milioni di interazioni; Lazio: 3.1 milioni di interazioni; Fiorentina: 2.1 milioni di interazioni; Atalanta: 1.6 milioni di interazioni; Torino: 1.3 milioni di interazioni; Bologna: 770 mila interazioni; Cagliari: 672 mila interazioni; Parma: 495 mila interazioni; Sampdoria: 356 mila interazioni; Frosinone: 336 mila interazioni.

Like, commenti, condivisioni e visite al profilo, come già anticipato, il metro di giudizio della graduatoria appena analizzata, che vede un Milan ben protagonista al secondo posto. Appena 400 mila interazioni separano infatti i rossoneri dalla capolista Juventus, con il club rosso di Milano in grado di imporsi anche sui cugini dell’Inter. La storia non è però finita qui, visto che le seguenti nozioni sono state rinforzate da un’ulteriore analisi social.

Squadre italiane con più views, gioia e dolore per il Milan

Protagonista dello studio, ancora una volta, Primaonline.it. La testata ha però rivoluzionato il proprio criterio di classificazione per questa ulteriore graduatoria. Il metro di giudizio è infatti qui il numero di visualizzazioni totalizzate dai club, solo in quel di settembre, sui propri video. Questi ultimi, caricati sulle piattaforme social sopracitate, hanno dunque contribuito alla realizzazione di tale ordine di team:

Juventus: 146 milioni di visualizzazioni; Milan: 83 milioni di visualizzazioni; Napoli: 71.3 milioni di visualizzazioni; Roma: 53.8 milioni di visualizzazioni; Inter: 49 milioni di visualizzazioni; Atalanta: 4 milioni di visualizzazioni; Parma: 2.8 milioni di visualizzazioni; Nazionale italiana: 2.5 milioni di visualizzazioni; Bologna: 2.3 milioni di visualizzazioni; Fiorentina: 2.2 milioni di visualizzazioni; Torino: 2 milioni di visualizzazioni; Cagliari: 1.4 milioni di visualizzazioni; Lazio: 1.1 milioni di visualizzazioni; Sampdoria: 358 mila visualizzazioni; Frosinone: 112 mila visualizzazioni.

Costanza a rappresentare quindi il Milan, nuovamente secondo, questa volta a discapito del Napoli. L’Inter sprofonda infatti al quinto posto, dietro anche alla Roma, mentre il dominio Juventus è straripante. I bianconeri sono infatti nuovamente in vetta, questa volta duplicando però i numeri dell’inseguitrice rossonera.