Dal Milan alla Juventus: firma a costo zero

Il calciomercato è ufficialmente fermo in questo momento della stagione ma le società iniziano già a lavorare per il futuro.

Le società sono già molto attente a quello che potrebbe succedere nel mese di gennaio e anche per la prossima stagione. Ci sono già delle situazioni da tenere sotto controllo che possono portare a clamorosi risvolti, come sta accadendo sempre più spesso nel campionato italiano.

In estate il Milan metterà in piedi un’altra piccola rivoluzione, voluta dalla proprietà già alla fine della passata stagione e possibile anche al termine di questa. La società vuole continuare a essere forte e vincente e per questo motivo dirà addio ai calciatori che Stefano Pioli non riterrà necessari per migliorare la rosa.

Calciomercato, dopo l’addio al Milan è un obiettivo della Juventus

Spesso capita che i club non riescano a valorizzare al 100% i calciatori giovani presenti nelle proprie fila e gli dicano addio con troppa leggerezza. Anche al Milan è successo più di una volta e non è da escluedere che possa succedere anche relativamente alla prossima stagione.

La Juventus sta vivendo un periodo di rivoluzione e ringiovanimento della rosa molto simile a quello del Milan e ha messo nel mirino un ex calciatore rossonero. Andato via, forse troppo presto, da Milano, ora è possibile che firmi con i bianconeri.

Si tratta di Tiago Djalò, ex difensore della Primavera del Milan che non è mai riuscito a fare il definitivo salto di qualità in rossonero. In verità ha vestito i colori sociali del Milan solo per 6 mesi ma era uno dei prospetti più interessanti nel 2019.

Ora è uno dei difensori di punta del Lille in Francia e a fine stagione potrebbe firmare a parametro zero con la Juventus. Attualmente fermo ai box per un infortunio al legamento crociato, tornerà in campo a gennaio e sarà studiato minuziosamente da Cristiano Giuntoli.

Dopodiché, se convincerà definitivamente la dirigenza bianconera, secondo La Gazzetta dello Sport può diventare un nuovo rinforzo per Allegri. Classe 2000, Djalò è nel giro della nazionale portoghese e potrebbe rappresentare un ottimo rinforzo per la Juve. E forse anche un rimpianto per il Milan che, in estate, dovrà salutare Simon Kjaer e cercare un nuovo difensore centrale che possa sostituire il danese. Djalò è un obiettivo di Giuntoli già dai tempi di Napoli e non ha potuto acquistarlo alla Juventus già la scorsa estate proprio a causa dell’infortunio al ginocchio e la conseguente operazione.