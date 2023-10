Dall’Olanda, Koeman non ha dubbi: che elogio per Reijnders

L’allenatore della nazionale olandese parla ed elogia di Reijnders e del suo futuro per la squadra dell’Olanda

La Nazionale è un grande obiettivo per tutti i giocatori, infatti, le buone prestazioni in campo nei vari campionati fungono anche da lasciapassare per la convocazione nella squadra del proprio paese. Spesso, anche ottenere dei risultati notevoli come la Champions League possono offrire dei punti in più ai giocatori. Questo, è proprio il caso di Tijjani Reijnders, nuovo centrocampista olandese del Milan.

L’allenatore dell’Olanda, Ronald Koeman, ha parlato del giocatore rossonero, elogiando i suoi risultati.

Le parole di Koeman su Reijnders del Milan

Ronald Koeman, commissario tecnico della nazionale olandese, in una conferenza stampa ha elogiato Reijnders. Ecco cosa ha detto a riguardo:

Pronto per l’Olanda? Se riesce a dimostrarlo in Champions League, secondo me è pronto a dimostrarlo anche nella nazionale olandese. Ma giocare nella nazionale olandese è un gradino più in alto. Anche i giovani giocatori hanno il tempo per quello, ma io voglio che siano se stessi e mostrino il coraggio che dimostrano nei loro club”.

Dunque, secondo il ct, il centrocampista sarebbe pronto per la nazionale, tuttavia, l’olandese avrebbe ancora bisogno di tempo per dimostrare le sue qualità.