Deluso al Brighton, il Milan vuole soffiarlo a De Zerbi!

I Rossoneri si guardano intorno e sono pronti a fare uno sgarbo all’ex allenatore del Sassuolo. Tifosi in estasi per la notizia.

Non si ferma il lavoro della dirigenza del Milan che vuole continuare a rinforzare l’organico regalando giocatori di livello a Stefano Pioli. L’obiettivo è sempre quello di puntare sui più giovani talenti del panorama europeo e negli ultimi giorni si starebbe pensando ad un tentativo per Ansu Fati, al momento in forza al Brighton di Roberto De Zerbi.

Ansu Fati non brilla: il Milan ci fa un pensiero

Lo spagnolo, il cui cartellino appartiene ancora al Barcellona, non sta trovando molto spazio in Inghilterra e al momento sembra difficile pensare ad un riscatto da parte del Brighton. Al momento il classe 2002 ha giocato poco meno di 300 minuti e potrebbe quindi far ritorno in Catalogna.

Secondo quanto riportato da El Nacional, nel caso in cui il Barcellona dovesse aprire ad un nuovo prestito, il Milan sarebbe disposto ad allacciare i contatti con i Blaugrana e con l’entourage del giocatore. Senza dubbio il 20enne è uno dei maggiori prospetti presenti in Europa e il suo acquisto scalderebbe e non poco la piazza rossonera.