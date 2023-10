Dimarco lancia la sfida al Milan: l’ha detto sulla corsa Scudetto

È sempre clima derby a Milano, il difensore dell’Inter Dimarco lancia la sfida ai rossoneri sulla corsa scudetto.

Complice la falsa partenza del Napoli, Milan e Inter restano saldamente in vetta alla classifica a pari punti. Un derby che non sembra mai tramontare tra le due milanesi che vogliono puntare alla vittoria dello scudetto.

Da sempre grande tifoso e ora leader indiscusso dell’Inter, Federico Dimarco anche quest’anno sta lasciando il segno con già una rete e ben tre assist all’attivo. Numeri che impensieriscono qualsiasi difesa avversaria.

Proprio uno dei suoi assist sopracitati è stato utile all’Inter per andare in vantaggio nel derby di sabato 16 settembre, poi finito 5-1. La sfida con il Milan, però, non si ferma alla singola partita e prosegue fuori dal campo.

Dimarco lancia la sfida al Milan

Il terzino nerazzurro è infatti convinto che attraverso il buon lavoro e il divertimento che l’Inter sta dimostrando giocando potrà arrivare a grandi livelli. Dimarco non nasconde che il candidato numero uno per lo scudetto anche quest’anno è il Napoli, essendo campione d’Italia.

Durante l’intervista a Sportmediaset il nazionale non sottovaluta la pericolosità di Milan e Juve, con le quali è sicuro che l’Inter lotterà fino alla fine. Di seguito quanto riportato dalla redazione: