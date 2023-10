Emergenza totale per il Milan: nuovo difensore per Pioli

Il campionato del Milan sta procedendo con difficoltà che continuano a creare malumori nello spogliatoio: c’è anche un’emergenza in difesa.

I rossoneri hanno iniziato la stagione con un obiettivo molto importante: tornare a vincere trofei. Per Stefano Pioli il lavoro sarà tutt’altro che semplice, viste le difficoltà che stanno nascendo in questo inizio di campionato che faticano ad essere superate. Il Milan non riesce più a giocare, convincere e vincere come faceva un tempo e sempre più spesso stanno arrivando critiche feroci nei confronti del mister emiliano.

La partita contro il Napoli ha palesato ulteriori difficoltà della squadra di Pioli che si è fatta rimontare di due gol e ha perso una ghiotta occasione per accorciare la classifica rispetto alle prime della classe. E come se non bastasse c’è una grave emergenza difensiva che non fa dormire sonni tranquilli al tecnico.

Milan emergenza in difesa: subito un nuovo difensore per Pioli

L’emergenza in difesa per il Milan può portare ad altri gravi problemi nelle prossime partite. I rossoneri prima della sfida contro il Napoli hanno perso Simon Kjaer per un fastidio muscolare di cui va valutata ancora l’entità e durante il match con gli azzurri hanno dovuto Pierre Kalulu per una lesione del tendine retto femorale sinistro che può portare anche all’operazione.

Come se non bastasse, però, anche Marco Pellegrino ha abbandonato il campo zoppicante per un problema muscolare che crea una crisi senza precedenti per la difesa a disposizione di Stefano Pioli.

Per la partita di sabato sera contro l’Udinese, il Milan è in piena emergenza difensiva e Stefano Pioli ha bisogno di soluzioni immediate che serviranno per mettere una pezza laddove i titolari dovessero soffrire ulteriori problemi.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Pioli convocherà Jan-Carlo Simić, difensore classe 2005 della formazione Primavera che ben si sta distinguendo nel campionato con la squadra giovanile rossonera. Contro i friulani potrebbe anche arrivare il momento del suo esordio assoluto in Serie A se dovessero esserci ulteriori problemi o se Pioli riterrà opportuno far rifiatare qualcuno tra i titolari, considerando anche l’impegno di Champions League contro il PSG.

Jan-Carlo Simić è uno dei difensori migliori del panorama calcistico italiano in questo momento: serbo e già nel giro della nazionale, ha tutti i presupposti per riuscire a diventare un pilastro futuro della difesa del Milan. In questa stagione potrebbe avere i primi assaggi tra i grandi e dalla prossima, se dovesse convincere, potrebbe far parte della Prima Squadra in pianta stabile.