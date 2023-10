Era l’astro nascente del Milan: parabola incredibile per l’ex stellina

Sicuramente era uno dei calciatori da cui ci si aspettava di più in maglia Milan: il talentino, però, non ha risposto alle enormi aspettative. La parabola dell’ex rossonero è da non credere: ha firmato con il nuovo club.

Era una delle stelline del Milan degli scorsi anni: fin dalle giovanili, le sue giocate lasciavano quantomeno un futuro brillante, ma con il passare del tempo non è stato così. Il calciatore in questione è Hachim Mastour: classe 1998, l’ex rossonero (marocchino con cittadinanza italiana, ndr) non è mai sceso in campo per una presenza ufficiale con il Diavolo, nonostante ci si aspettava da lui ben altre cose. Prima dell’addio ufficiale alla squadra rossonera, ha giocato in prestito con ben due compagini (Malaga e PEC Zolle, ndr), non riuscendo comunque a lasciare il segno. Nel giugno del 2018, la società milanista ha deciso di non puntare più sul fantasista marocchino, non rinnovando dunque il suo contratto. Da lì, le sue esperienze con Lamia, Reggina, Carpi (in prestito dai calabresi, ndr) e Renaissance Zemamra.

Dopo l’esperienza con la squadra della seconda divisione del campionato marocchino (Bolota 2), Mastour è rimasto nuovamente senza squadra. Su di lui, si era fiondato anche il Foggia di Zeman nei mesi scorsi, ma la carriera dell’attaccante proseguirà in Marocco: il giocatore ha infatti firmato il contratto con la sua nuova squadra.

Nuova squadra per Mastour: è ufficiale

Nuova avventura per Hachim Mastour, ex stellina del Milan che non è mai riuscito a esprimersi a livelli altissimi, malgrado le elevate aspettative riposte su di lui.

Il calciatore – che può giocare sia largo sugli esterni che sulla trequarti, oltre che da prima punta – ha firmato con l’Union Touarga, dopo che ha raggiunto la promozione in prima divisione marocchina (Bolota 1) con la maglia del Renaissance Zemamra. Una parabole incredibile per il classe 1998, su cui i tifosi avevano affidato le speranze di un futuro brillante, ma per diversi motivi il calciatore non è riuscito a rispondere positivamente sul campo. Basti pensare, infatti, che, grazie soprattutto alle sue doti di dribbling e di velocità di passo palla al piede, nel 2015 il noto tabloid The Guardian lo aveva menzionato come uno dei migliori cinquanta calciatori emergenti nati nell’anno 1998.

L’ex Milan, inoltre, detiene anche un record con la Nazionale Marocchina: il 12 giugno 2015, ha esordito con la maglia della sua selezione tre giorni prima che compisse i suoi 17 anni, risultando così come il più giovane esordiente con la maglia del Marocco.