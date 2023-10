Esonero Pioli, l’annuncio in diretta spiazza i tifosi

Le parole sul tecnico dei rossoneri scatenano l’ira dei tifosi, c’entra l’esonero.

Il Milan vive un periodo negativo, determinato dagli ultimi tre passi falsi arrivati sia in Serie A che in Champions League. In particolare l’ultima settimana è stata a dir poco traumatica. Le sconfitte contro Juve e Psg e la rimonta subita contro il Napoli, i rossoneri vivono un periodo negativo e diversi attori sono finiti sul banco degli imputati. La società attende con impazienza mentre sui social i tifosi insorgono.

Questi ultimi puntano il dito sugli atteggiamenti di Rafa Leao, fin troppo in ombra nelle ultime partite e addirittura dall’atteggiamento svogliato. I sostenitori del Diavolo non accettano il comportamento del portoghese dal quale si aspettano le sue solite giocate da campione indiscusso. Al lusitano segue Stefano Pioli, accusato dal popolo di fede milanista di scelte sbagliate – come quella di Krunic preferito ad Adli – e di cambi inappropriati – Giroud e Leao su tutti. Il rapporto tra i supporters meneghini e l’allenatore emiliano sembrano essersi incrinati, non si respira la stessa aria delle passate stagioni.

Bianchin sicuro: “Pioli non verrà sostituito”

Stefano Pioli sembra aver perso la fiducia di un’ampia fetta dello spogliatoio rossonero. A dimostrazione di ciò, le evidenti reazioni di Leao e Giroud che dopo esser stati sostituiti hanno visibilmente espresso la propria disapprovazione che si uniscono all’ampio sfogo di Davide Calabria dopo la sfida di Parigi. I risultati negativi non hanno aiutato a cambiare l’aria intorno al tecnico parmigiano – decisamente peggiorata – nei confronti del quale in molti hanno parlato di un possibile esonero.

Sul tema si è espresso anche Luca Bianchin, giornalista de La Gazzetta dello Sport. Questi è intervenuto sul canale Twitch di TvPlay ed ha commentato il momento negativo dell’allenatore che solo due anni fa diventava campione d’Italia:

“Pioli ha sbagliato le due partite più importanti, vale a dire il Derby e la trasferta di Parigi. Noto una mal sopportazione da parte dei tifosi nei suoi confronti, arrivata ad un livello decisamente superiore rispetto al passato. Viene preso veramente di mira ma credo che con i giocatori il rapporto sia buono. Non c’è alcun rischio che venga sostituito, non siamo affatto a questo punto”.

Parole che saldano la posizione di Pioli sulla panchina del Milan ma occorrono risultati importanti a partire dalla sfida di sabato. Importanti aggiornamenti quindi con il giornalista – vicino all’ambiente milanista – che ha di fatto chiuso all’ipotesi esonero.