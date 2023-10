Esordio da titolare non indimenticabile per Jovic: il dato dopo Genoa-Milan fa riflettere

Rivoluzione totale per Stefano Pioli. Oltre a Okafor e Chukwueze, dal primo minuto parte anche Jovic, all’esordio da titolare con la maglia del Milan.

Prendere le redini di un attacco come quello rossonero è tutt’altro che facile, a maggior ragione se con compagni e schemi diversi.

Jovic ci ha provato, con risultati discutibili. Un dato sorge all’occhio di tutti: il numero di palloni toccati nell’arco della sua partita.

In 93 minuti disputati, i tocchi effettuati dall’attaccante serbo sono stati solo 19. La media è di quasi un pallone toccato ogni cinque minuti.

Impatto minore del previsto: Jovic poco incisivo

Soprattutto nel primo tempo, Jovic è sembrato essere ancora un po’ fuori giri: il fatto di aver saltato la preparazione e di aver raggiunto i compagni solo dopo la fine del mercato stanno influendo, ma qualche segnale positivo c’è stato.

Lo stesso Pioli nel post-partita è sembrato abbastanza soddisfatto di alcune sue giocate, in particolare quelle spalle alla porta. Ora ci sarà ulteriore tempo per recuperare il top della forma, con la speranza che a breve possa diventare un fattore decisivo per l’attacco del Milan.