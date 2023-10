Ex Milan “nei guai”: il retroscena spiazza i tifosi

Era uno dei calciatori a cui, a suo tempo, il Milan puntò per cercare di puntare una squadra capace di avere dei margini importanti di miglioramento. A distanza di anni, l’ex rossonero ancora è alla ricerca di una squadra dopo il brutto infortunio degli scorsi mesi.

Arrivò al Milan per essere una valida opzione a disposizione dei rossoneri, anche se il momento storico di allora non era tra i più confortanti per i rossoneri: il calciatore in questione è Andrea Poli, centrocampista che ha giocato con la divisa del Diavolo tra il 2013 e il 2017. Quattro stagioni in cui il classe 1989 è riuscito a totalizzare ben 109 presenze in tutte le competizioni con i rossoneri, condite da 3 gol.

Il calciatore nativo di Vittorio Veneto arrivò a Milanello con la formula della compartecipazione dalla Sampdoria, con il suo cartellino che venne poi riscattato nell’estate dell’anno successivo. Fu determinante il suo impatto nella prima stagione, considerando le sue 26 presenze in campionato: per questo motivo, la dirigenza decise di confermarlo nella stagione a seguire, in cui totalizzerà ben 33 presenze (sempre in Serie A, ndr). Il suo addio, però, fu formalizzato nell’estate del 2017. quando fu il Bologna a prelevarlo dai rossoneri a titolo gratuito.

Andrea Poli in cerca di squadra: la situazione

Andrea Poli sicuramente non è riuscito a vivere uno dei momenti di massimo splendore del Milan, anche se riuscirà comunque a togliersi la soddisfazione di vincere la Supercoppa Italiana nel 2016, proprio con la maglia rossonera.

Dopo i suoi quattro anni in maglia Milan, il centrocampista si trasferì a costo zero al Bologna, dove giocherà per altre quattro stagioni in Serie A. Con la maglia degli emiliani, raggiunge quota 114 per quanto concerne le presenze, queste ultime condite da ben 10 gol, non male considerando quelle che sono le sue caratteristiche e il suo ruolo in campo. Nel 2021, poi, si è trasferito all‘Antalyaspor, prima di fare poi ritorno in Italia, con la maglia del Modena (Serie B, ndr). L’ex Milan, però, nel corso della ultima stagione ha però subito un grave infortunio, che ha complicato i suoi piani e di quelli del Modena, che alla fine deciderà di non rinnovargli in contratto.

Il classe ’89, però, ora è alla ricerca di una squadra con cui potersi rilanciare dopo lo sfortunato infortunio. La speranza, quest’ultima, è sicuramente assecondata anche dall’augurio dei tifosi rossoneri, per un calciatore che è riuscito a dare un contributo importante nel corso della sua esperienza all’ombra della Madonnina.