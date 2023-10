Firma doppia: il Milan ha già il nuovo attacco

Il Milan si gode il primato in classifica e intanto pianifica le mosse per assicurarsi un nuovo attacco per la prossima stagione

Con la vittoria sul Genoa per 1-0 i rossoneri guadagnano il primo posto in classifica e superano l’Inter che va a -2 dopo il pareggio con il Bologna. Una giornata cruciale per il Milan che aveva perso terren0 con la sconfitta nel derby ma che è riuscito a recuperare pienamente.

Protagonista indiscusso dell’ultima partita Oliver Giroud che ha salvato il vantaggio conquistato da Pulisic all’87esimo. Ultimi minuti intensi: durante il grande recupero concesso dal direttore di gara Maignan è stato espulso per un’entrata scomposta su Ekuban, il portiere non è stato l’unico espulso, poco dopo anche Martinez ha ricevuto il doppio cartellino giallo.

Ma a rubare la scena è stato l’attaccante francese. Al momento dell’espulsione di Maignan il Milan aveva già fatto tutte le sostituzioni, per questo Giroud ha indossato temporaneamente la maglia dell’estremo difensore francese e si è posizionato tra i pali.

Ciò che è incredibile è stata la prontezza con la quale il francese ha parato qualsiasi tiro che il Genoa provasse per strappare il pareggio. Una prestazione da vero leader per un giocatore decisivo sempre di più per il Milan che ha portato ad una vittoria fondamentale visto il sorpasso sull’Inter.

C’è la doppia firma, il Milan ha già il nuovo attaccante

Il francese è approdato in rossonero nel 2021 e ha un contratto fino al 2024, per questo la dirigenza si sta muovendo per rinnovarlo nonostante l’età avanzata: con ben 37 anni Olivier Giroud è uno dei senatori di questo Milan.

Ottimo inizio per lui in stagione, l’attaccante ha già collezionato ben 4 reti e 3 assist tra Serie A e Champions League, dimostrando di poter ancora dare molto alla squadra. La volontà della società di rinnovargli il contratto non è mai stata nascosta.

Le parti, dunque, si incontreranno per trovare il giusto accordo e prolungare il contratto: sul piatto magari anche un adeguamento dello stipendio, attualmente l’attaccante percepisce 3,5 milioni di euro ma l’ingaggio potrebbe essere leggermente ritoccato.

La leadership di Giroud, infatti, non è fondamentale sono in ottica presente, ma anche nel futuro. Il francese potrebbe essere determinante per fare da chioccia ad un prossimo attaccante, magari più giovane da acquistare in estate. Sulle orme di Ibra, Oliver Giroud potrà dare tanto anche alla società rossonera, determinando non soltanto in campo ma anche al di fuori.