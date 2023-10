Furlani sull’inizio di stagione del Milan: “C’è un aspetto che mi piace”

Furlani durante un evento ha voluto commentare l’inizio stagione di questo Milan. Le parole sono molto positive.

Giorgio Furlani, CEO del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante l’evento per promuovere il rinnovo della partnership tra il club rossonero e Snaitech, diventata Premium Partner dei rossoneri. Furlani oltre a parlare di questo rinnovo ha parlato anche del Milan di Stefano Pioli. Per qunto riguarda Snaitech, il dirigente rossonero ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine nel rinnovare questa partenership:

“Ringrazio Fabio, ringrazio il team di Snaitech e tutti quelli che lavorano a Snaitech. È una partnership che va avanti da 13 anni. Siete stati con noi in periodi belli e meno belli e quelli che verranno. Grazie di tutto questo, oggi è un giorno molto importante: diventate Premium Partner del Milan. Ci aiutate sul bilancio, quindi grazie (ride, ndr). Siete un modello, siete una società gestita così bene tanto che in passato ho provato a comprarla ma non ci sono riuscito”.