Garcia: “Pioli ottimo allenatore”, poi l’elogio a Leao

Il big match del posticipo di Serie A della domenica sera prevede lo scontro tra Napoli e Milan all Maradona, un azzurro recupera all’ultimo per la sfida.

Riparte la Serie A, la decima giornata del campionato italiano, presenta due grandi partite, le due milanesi impegnate in due big match. A San Siro andrà in scena Inter – Roma, mentre allo stadio Diego Armando Maradona ci sarà Napoli – Milan.

L’allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa della gara contro i rossoneri, esaltando le qualità dei singoli della squadra di Stefano Pioli e del recupero di Anguissa.

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, ha parlato nella conferenza prima del match tra i partenopei e il Milan. Soffermandosi sul rapporto con Stefano Pioli, Leao e l’infortunio del centrocampista camerunense Anguissa:

Sul recupero del centrocampista Frank Anguissa invece, ha espresso incertezze nonostante fosse recuperato:

Cajuste ha giocato male a Berlino? Si, ma a Verona è stato il migliore in campo. Se un giocatore sbaglia un pezzo di partita non vuol dire che perde la mia fiducia. Ha fatto bene anche Elmas a Berlino. Lo dico perché Anguissa non ha ancora i 90 minuti nelle gambe, quindi se inizia dovrà uscire o al massimo potrà entrare a partita in corso. Dunque dovremmo valutare anche eventuali soluzioni in quel ruolo.