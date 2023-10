Gilardino: “Pioli mi ha insegnato tanto”, poi svela le condizioni di Retegui per Genoa-Milan

Il Milan si avvicina alla sfida di Marassi contro il Genoa. Gilardino ha parlato in conferenza stampa elogiando Pioli.

Il Milan si avvicina alla trasferta marittima per giocare contro il Genoa. La sfida sarà più difficile del previsto, considerando la voglia di stupire dei rossoblu. In particolare Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa, dal centro Gianluca Signorini, di quella che è una delle sue partite del destino.

Genoa-Milan, le parole di Gilardino

L’allenatore del Genoa ha tracciato tutti le linee riguardanti la partita contro il Milan. Gilardino ha toccato diversi temi, saltando dai bei ricordi al realistico presente, elogiando anche Stefano Pioli.

Gilardino è subito partito dalle condizioni di Retegui:

“Abbiamo diverse valutazioni da fare per la partita di domani. Mateo fa parte della valutazioni e decideremo con lucidità nelle prossime 24 ore”.

Sul Milan:

“Dobbiamo limitare al minimo gli errori. Giocheremo contro una squadra forte sia negli undici che nella panchina. Pioli ha costruito un’identità straordinaria nel Milan. Noi però dovremo avere coraggio e determinazione”.

In particolare su Retegui:

“Il ragazzo riporta dolore al ginocchio. Non vogliamo rischiarlo, ma c’è la volontà di rivederlo in campo presto”.

Sabelli ed Ekuban:

“Si sono allenati e sono in gruppo. Loro saranno della partita, vedremo se dall’inizio”.

Su Pioli ed il rapporto tra i due:

“Pioli mi ha insegnato tanto in quel Bologna. È molto bravo a livello tattico ed ha un ottimo staff. In questi anni è riuscito a trasmettere una grande identità alla sua squadra”.

Su Malinovskyi come Rui Costa:

“È una possibilità che si può provare. Lui può fare un po’ ogni ruolo a centrocampo. È duttile in fase di costruzione e finalizzazione”.

Su Messias:

“Può iniziare dal 1′. Può fare sia il quinto che la seconda punta nel nostro modulo. Lui e Gudmunsson ci danno tanta scelta”.

Queste le sensazioni di Gilardino alla vigilia di Genoa-Milan.