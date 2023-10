Giroud elogia l’interista: parole a sorpresa dalla Nazionale

Il numero 9 del Milan ha parlato nel pre partita contro la Scozia. Il francese esalta il connazionale dal ritiro.

Ieri sera è andata in scena l’Amichevole tra Francia e Scozia. I francesi dopo una decina di minuti erano già in svantaggio, poi la doppietta di Pavard in soli 8 minuti ribalta il match. Mbappé e Coman poi calano il poker.

Giroud esalta Thuram, tifosi spiazzati

Stando a quello che riporta Le Parisien, Olivier Giroud avrebbe parlato così del compagno francese nonché rivale nel campionato italiano: “Marcus è in fase ascendente, i giovani qui sono una manna dal cielo per i Bleus. Gioca per un grande club, è prezioso per l’Inter perché fa sia assist che gol“.

Gli elogi non finiscono qui: “Lui e Lautaro Martinez sono complementari. Marcus è versatile, le sue capacità sono evidenti“. Il 9 milanista quindi elogia il compagno in Nazionale. Per i tifosi quindi si accende l’ennesima scintilla per animare un clima derby che sarà infinito.