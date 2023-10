Giroud, il segnale è chiarissimo: il Milan sfida la Serie A

Olivier Giroud ha le idee chiarissime su quelli che sono gli obiettivi stagionali del Milan. Il club rossonero è pronto a lanciare la sfida in Serie A.

Oliver Giroud è diventato ormai uno dei punti fermi di questo Milan, negli ultimi anni grazie alle sue prestazioni super è riuscito a contribuire a riportare i rossoneri in alto. Il francese ormai è diventato un leader sia dentro che fuori dal campo, sa cosa vuol dire mettersi sulle spalle la squadra e aiutarla in tutto e per tutto e l’ha dimostrato più volte.

L’esempio più grande è senza dubbio quello che è successo durante la gara contro il Genoa, quando Giroud, dopo l’espulsione di Maignan senza pensarci due volte ha indossato i guantoni e si è posizionato tra i pali. L’immagine dell’attaccante in porta è sicuramente qualcosa che i tifosi rossoneri dimenticheranno difficilmente.

Stasera il Milan sarà impegnato nel big match contro la Juventus, una gara importantissima per entrambi vista la classifica e la vittoria dell’Inter arrivata ieri pomeriggio contro il Torino.

Per l’occasione Giroud ha rilasciato un’intervista molto interessante ai microfoni di Telefoot, programma calcistico francese, dove ha affrontato diversi temi, tra cui la stagione del Milan, gli obiettivi dei rossoneri, la Champions League ma anche sulla nazionale francese, dove il giocatore è uno dei titolarissimi di Deschamps.

Giroud chiaro sulla partita contro il PSG: “Non è la partita decisiva!”

Giroud si è soffermato in particolare sul Milan e su quelli che sono gli obiettivi del club di questa stagione: “Dopo il 19° titolo di due anni fa, il nostro obiettivo è vincere di nuovo lo scudetto”.

Poi ha scherzato sulla sua piccola parentesi come portiere e ha dichiarato di aver avuto diversi messaggi da portieri esperti che si complimentavano per il coraggio che aveva avuto nel buttarsi a capofitto in una situazione del genere. Restando sempre sul Milan ha parlato della prossima gara che i rossoneri affronteranno in Champions League contro il PSG.

Il giocatore è stato molto chiaro, la partita a Parigi non sarà decisiva, l’unico obiettivo è quello di non perdere e ovviamente se ci sarà la possibilità di vincere la squadra la sfrutterà fino all’ultimo.

Oltre al Milan, il francese ha parlato anche del suo ruolo in nazionale: “L’obiettivo è ovviamente quello di giocare a Euro 2024”. Insomma il giocatore ormai è al centro sia del Milan che della nazionale francese e visto il ruolo che si è ritagliato negli ultimi anni grazie a tutte le sue prestazioni impeccabili.