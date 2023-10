Gol di Pulisic, Cassano sbotta in diretta: attacco all’AIA

Le critiche sulle decisioni arbitrali di Genoa-Milan continuano a farsi sentire, Antonio Cassano attacca duramente l’arbitro della partita e le sue decisioni a riguardo del fallo di mano di Christian Pulisic

La partita tra Genoa e Milan, valida per l’ottava giornata di Serie A, terminata per 1-0 per i rossoneri, torna ancora una volta a far discutere per le dubbie decisioni arbitrali del fischietto di Piccini. Infatti, questa volta, a commentare il match è stato Antonio Cassano in diretta nel corso della Bobo Tv. Seguendo le varie opinioni, anche l’ex attaccante italiano ha deciso di dire la sua opinione riguardo l’episodio del presunto fallo di mano di Christian Pulisic, attaccante rossonero, che, poi, lo ha portato a centrare la porte, fare gol e portare in vantaggio la sua squadra.

Cassano attacca l’arbitro, l’ex attaccante è certo di ciò che sia accaduto durante il match tra Genoa e Milan

I commenti riguardo il match tra Genoa e Milan sono numerosi, tuttavia, le opinioni restano piuttosto simili tra di loro. I rossoblu sarebbero effettivamente stati svantaggiati dagli errori dell’arbitro. Questa volta, anche Antonio Cassano ha deciso di esprimere la sua riguardo il fallo di mano del giocatore del Milan. Ecco cosa ha detto:

Fallo di mano di Pulisic? Secondo me c’è malafede, la mano era netta. In queste occasioni, puntualmente, nel 95% dei casi vanno a favore della grande squadra.

Dunque, secondo Antonio Cassano, il Milan sarebbe stato effettivamente avvantaggiato dalle decisioni arbitrali prese durante la partita contro i rossoblu, neopromossi in Serie A. Inoltre, ci ha tenuto a sottolineare come, spesso, gli arbitri, in situazioni incerte, tendano ad avvantaggiare le big del campionato. L’arbitro Puccini, aveva arbitrato solo altre due volte il Milan in precedenza, una volta in Milan-Sampdoria, terminata per 1-1 nella scorsa stagione e, due anni prima, in Milan-Spal, terminata per 1-0 nell’ottobre del 2019.

L’attacco al fischietto di Puccini, da parte di Antonio Cassano, è piuttosto duro. Tuttavia, l’ex giocatore, non è l’unico a ritenere che quello di Christian Pulisic sia un evidente fallo di mano che, erroneamente, non è stato confermato né dall’arbitro né dal var. Di conseguenza, questo spiacevole episodio verso il club rossoblu, ha portato il Genoa ad essere svantaggiata al termine della partita e che, dunque, il risultato sembri piuttosto falsato e ingiusto per una squadra che ha lottato in campo.