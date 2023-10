Guardiola al Milan: la sentenza in diretta fa sognare i tifosi

I tifosi del Milan possono contare già di un bravissimo allenatore: Stefano Pioli, ma arriva un’affermazione in diretta che fa sognare proprio tutti.

Il Milan è sempre stato storicamente un top club europeo. A confermarlo sono anche le sue sette Champions League vinte, motivo per il quale – vedere per diversi anni – il club rossonero al di sotto del podio della classifica è sempre stato un pò strano. Piano piano però, negli ultimi 3/4 anni, il Milan sta cercando di ritornare ad essere competitivo ad alti livelli e ci sta riuscendo. Una dimostrazione è sicuramente il fatto di essere riuscito ad arrivare in semifinale di Champions League lo scorso anno contro l’Inter. Al Milan però non basta e quest’anno l’asticella sembra essersi alzata ancora di più.

Quest’anno l’inizio stagione dei rossoneri è stato molto positivo, infatti visto le sue prestazioni già si parlava di una concorrente diretta per lo scudetto. Poi però il derby perso contro l’Inter per 5-1 ha scombussolato un attimo le carte in tavola facendo perdere un pò di fiducia generale. Fortunatamente piano piano e con tanto lavoro la voglia di tornare a vincere e a combattere per portarsi a casa la seconda stella quest’anno è tornata grazie ai risultati che sono tornati ad essere positivi, infatti il club milanese chiude questa seconda slot di campionato in testa alla classifica. Solo in Champions i rossoneri non sono ancora riusciti a trovare una vittoria, al momento solo due pareggi: quello contro il Newcastle e quello con il Borussia Dortmund.

De Grandis su Guardiola: “Il Milan è perfetto!”

A favorire tutte queste vittorie è sicuramente anche la figura di un allenatore come Stefano Pioli, determinato e sempre pronto a sostenere i suoi ragazzi. Grazie a lui il Milan è tornato a vincere lo scudetto nella stagione 2021/2022, dopo ben undici anni in cui non era più riuscito a farlo.

Pioli ha il suo contratto in scadenza nel 2025, ciò non toglie che la dirigenza rossonera possa prolungarlo ancora, dipende anche dagli esiti del campionato in corso. E se il club volesse regalare ai tifosi un top allenatore per il futuro? Dopo tutto si sà alcune volte i cicli devono per forza essere cambiati dopo un pò per cercare di dare qualche stimolo diverso.

In merito a ciò, Stefano De Grandis è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e parlando del Milan è uscito fuori il nome di un allenatore che ha fatto realizzare il sogno di un’intera tifoseria: Pep Guardiola. Secondo De Grandis, la squadra italiana che si avvicina di più al suo modo di lavorare è proprio il Milan. “Il suo City ha giocato senza punta e si parla tanto dell’assenza di un vice Giroud”. ha dichiarato. Chissà che tra qualche anno queste parole non possano diventare realtà.