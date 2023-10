Ha detto no alla Premier, 35 milioni non bastano: vuole il Milan

L’attaccante ha detto di no alla Premier League. Vuole venire in Serie A per giocare nel Milan di Stefano Pioli

Dopo un ottimo avvio di stagione, in cui il Milan aveva raggiunto la vetta della classifica di Serie A davanti a Inter e Juventus, la sfida di San Siro contro i bianconeri può dire tanto. Infatti in caso di risultato positivo il Diavolo riprenderebbe la testa della graduatoria. Tuttavia la Juve vuole provare il colpo a San Siro, avvicinandosi così alle due milanesi, con l’Inter che andrebbe a superare proprio i rossoneri. Ovviamente sarebbe comunque presto per trarre conclusioni sulla corsa Scudetto, corsa che vedrà il suo picco probabilmente a marzo. Proprio per questo il mercato sarà fondamentale.

In particolare il Milan sembra essere a posto dal punto di vista della rosa. L’unico neo resta quello di un reparto offensivo a cui manca probabilmente una rotazione. Infatti Okafor ha mostrato belle cose nel suo avvio di parentesi rossonera. Tuttavia lo svizzero non può prendere con costanza il ruolo di vice Giroud, non ora per lo meno. Inoltre se l’attaccante fosse battezzato come punta, mancherebbe comunque un esterno di qualità. Ed ecco che si è aperta la possibilità di rivedere Brahim Diaz a Milano. Infatti secondo El Nacional l’attaccante del Real Madrid vorrebbe fortemente tornare in rossonero.

Brahim Diaz, niente futuro a Madrid

La situazione di Brahim Diaz a Madrid, sponda Real, è complicata. Infatti l’attaccante spagnolo era tornato a casa dopo le buone stagioni in Serie A per cercare la vera e proprio consacrazione con i Blancos. Tuttavia Brahim Diaz sta faticando a trovare spazio nel Real Madrid di Carlo Ancelotti. La situazione dovrebbe probabilmente continuare su questa falsa riga, di conseguenza l’ex Milan si sta guardando attorno. Lo sguardo vorrebbe puntare verso Milano, tornando così a giocare in rossonero. Tuttavia un’offerta per lo spagnolo è arrivata, secondo El Nacional, però non dalla Serie A.

Infatti è l’Aston Villa ad essere interessato al possibile acquisto di Brahim Diaz. In particolare i Villans avrebbero fatto pervenire al Real un’offerta da 35 milioni di euro. Offerta che il Real accetterebbe molto volentieri, ma la volontà del giocatore è ferrea: vuole solo il Milan. Brahim Diaz vorrebbe fare ritorno a Milano e per Ancelotti non ci sarebbe problema. Tuttavia è lo stesso Milan ad aver chiuso la porta al possibile dietrofront da parte di Brahm Diaz. Il messaggio dei rossoneri è dunque chiaro: siamo a posto così.