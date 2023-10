“Ha lasciato il ritiro”: arrivano già brutte notizie per l’Italia

Il giocatore di proprietà del Milan ha già lasciato il ritiro della Nazionale. Non arrivano buone notizie per l’Italia.

Il Milan ha raggiunto il massimo in questo inizio di stagione. Infatti gli uomini di Pioli sono arrivati alla pausa nazionali davanti a tutti, dopo aver rimontato l’Inter nelle ultime giornate. Ora si va a riposo, dando sempre un occhio alle possibile sorprese sgradite della sosta, per poi riconcentrarsi sulla partita con la Juventus. I bianconeri arriveranno a San Siro per giocarsi qualcosa di importante nel primo impegno dopo la pausa nazionali. Pausa che, come sempre, potrebbe lasciare diverse scorie da smaltire per i giocatori, specialmente per chi sarà impegnato in maniera assidua dalla propria nazionale.

In particolare, a poche ore dall’inizio dei ritiri, c’è un giocatore di proprietà del Milan che ha già lasciato la propria nazionale. Tuttavia per il Diavolo non c’è motivo di allarmarsi, siccome il giocatore in questione è Lorenzo Colombo, attaccante in forza al Monza. Infatti il giovane bomber era in ritiro con la Nazionale U21 a Tirrenia. Di conseguenza mister Nunziata dovrà fare a meno di Colombo, che ha lasciato il ritiro per indisponibilità, facendo ritorno alla base di Monza. I brianzoli sperano ovviamente che non si tratti di nulla di grave per Colombo, che ha iniziato la stagione in buona forma.

Under 21, si ferma Colombo

Brutte notizie per l’Under 21 di mister Nunziata: gli Azzurrini perdono per strada il loro bomber. Infatti Lorenzo Colombo ha abbandonato il ritiro dell’Under 21, facendo ritorno a Monza. Al suo posto lo staff dell’Under 21 ha prontamente richiamato Sebastiano Esposito, che ha raggiunto il raduno dopo la partita con la Sampdoria. Gli Azzurrini faranno dunque a meno di uno dei loro punti di riferimento per tutta la durata del ritiro. Ritiro che è iniziato con oggi con le prime sedute, mentre giovedì 12/10 è prevista un’amichevole contro la Nazionale U18. Test che sarà utile a preparare la sfida del 17/10 contro la Norvegia.

In particolare la partita contro la formazione scandinava è valida per la qualificazione ai prossimi campionati europei di categoria. Ovviamente le qualità di Colombo avrebbero fatto comodo a Nunziata, qualità messe in mostra in Serie A. Infatti l’attaccante del Monza ha messo a segno un gol ed un assist con i brianzoli in questo avvio di campionato. Inoltre il bottino di Colombo nella nostra massima serie è di 6 gol e 3 assist in 2053′ giocati. Va ricordato che Colombo è un classe 2002 ed è solamente alla sua seconda stagione in Serie A. La prima l’ha visto indossare la maglia del Lecce ed ora con il Monza è il momento di alzare l’asticella.