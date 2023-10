I tifosi del Milan non perdonano Donnarumma: insulti prima di PSG-Milan

A pochi minuti dal fischio d’inizio entrano in campo i giocatori di Milan e Psg, i tifosi rossoneri non perdonano Gigio Donnarumma.

Manca poco ormai all’entrata in campo delle squadre al Parco dei Principi dove si sfideranno Psg e Milan. Con Maignan e Theo Hernandez tornati dopo la squalifica scontata in campionato, Pioli dà spazio a Krunic e lo inserisce come play di centrocampo ma non rischia Loftus-Cheek lasciando Musah al suo fianco insieme a Reijnders.

Unico dubbio sciolto, invece, per Luis Henrique che punta tutto su Kolo Muani come centravanti a supporto di Dembelé e Mbappé per un tridente da marcare stretto per la difesa rossonera che vanta zero gol subiti fino ad ora in Champions League.

Insulti per Donnarumma prima di PSG-Milan

Intanto entrambe le squadre sono entrate in campo per il riscaldamento pre-partita. All’entrata del Milan bordata di fischi per i rossoneri poi raggiunti dai giocatori parigini. A sorprendere maggiormente è il boato di insulti verso Gianluigi Donnarumma.

L’ex portiere rossonero è nuovamente al centro dei rumours per le dichiarazioni rilasciate dal suo agente Enzo Raiola – fratello di Mino- che avrebbero chiarito la sua volontà di restare al Milan. Le stesse dichiarazioni che hanno chiarito come sia stato Maldini, a nome della società, a stoppare la trattativa e a puntare su un sostituto tra i pali.

Durante il riscaldamento, dunque, Donnarumma è stato soggetto a insulti e cori da parte dei tifosi rossoneri che non hanno perso occasione di andare contro l’ex rossonero e avrebbero intonato frasi contro il giocatore e contro la sua persona.