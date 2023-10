Ibra può tornare al Milan? La posizione dello svedese

Al Milan serve una figura che sappia portare un pò di leadership nello spogliatoio e chi meglio di Zlatan Ibrahimovic? Lo svedese ci pensa.

ma Oltre ai risultati collezionati in queste ultime gare dai rossoneri, a Casa Milan sembrerebbero esserci anche un pò di problemi all’interno del gruppo, forse per il nervosissimo di non riuscire a tornare alla vittoria che manca dal 7 ottobre. Ad alimentare questo pensiero è stato anche il comportamento avuto da Leao e Giroud al momento del cambio contro il Napoli. Forse al Milan manca una figura dirigenziale di campo che riporti un pò di equilibrio perso soprattutto all’interno di uno spogliatoio che sembra mancare di leadership e personalità.

Ibra studia il suo ritorno al Milan

Chi potrebbe ricoprire senza dubbio questo ruolo è Zlatan Ibrahimovic, Cardinale e Furlani infatti lo corteggiano già da un pò ma secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, lo svedese sarebbe un pò indeciso sul da farsi.

Dopo una vita dedicata al pallone, Ibra al momento si sta godendo la sua famiglia ma ovviamente per il Milan farebbe questo ed altro, si tratta solo di capire lui cosa vuole in questo momento. Zlatan inoltre si occupa di altri investimenti oltre al calcio, tra cui padel, immobiliare, moda ed app, quindi dovrebbe anche risolvere numerosi contratti pubblicitari personali.