“Il Milan come il Manchester City”, tirata in ballo la statistica: tifosi increduli

Molto particolare l’ultimo elogio nei confronti del Milan. La statistica tirata in ballo premia i rossoneri e li avvicina al Manchester City di Guardiola.

Non è bastata la pesantissima sconfitta subita nel derby, per mano dell’Inter, a piegare definitivamente il Milan. La squadra di Stefano Pioli è infatti riuscita a reagire alla perfezione al 5-1 subito dai cugini nella stracittadina, rialzandosi pian piano e riuscendo a mano a mano a convincere tutti i tifosi divenuti scettici d’innanzi a tale debacle. Il mondo rossonero è infatti tornato a sognare ai vertici della classifica, dove i due club di Milano sono ora appaiati.

Nel frattempo però, oltre che la Serie A, il Milan dovrà imparare a gestire anche il doppio impegno. La Champions League, nonostante il girone di ferro con PSG, Borussia Dortmund e Newcastle, rappresenta infatti un ostacolo da superare in quel di Milanello, dove il mercato ad hoc è stato proprio costruito sul migliorare o quantomeno ripetere lo stesso percorso affrontato lo scorso anno.

Il tutto, potrebbe risultare ancor più nelle corde del club di Stefano Pioli proprio grazie al particolare metodo offensivo studiato e messo in pratica negli schemi del mister parmigiano. La statistica premia infatti tale visione, accomunando i rossoneri addirittura al Manchester City di Pep Guardiola.

La statistica di Caressa, il Milan come il City

Intervenuto in quel di SkySport24, il telecronista e conduttore Fabio Caressa ha tentato di sviscerare l’essenza di questo Milan di inizio stagione. In particolare, sotto analisi della storica voce del calcio italiano vi è finita la fase offensiva del club rossonero, con una particolarità ben precisa messa in campo da Stefano Pioli. Caressa ha infatti analizzato i gol di Pulisic ed Okafor messi a segno contro la Lazio, traendone una conclusione che ha lasciato parecchi tifosi di stucco. “Il modo di offendere del Milan è molto basato sul cross arretrato in area di rigore. Non è uno schema casuale e questo ti porta alla creazione di un alto XG. Le percentuali di realizzazione sono altissime ed in questo il Milan ricorda molto il Manchester City“, le parole del telecronista.

Alla luce di tale paragone, lo stesso Caressa ha spiegato ancora meglio il senso delle proprie dichiarazioni. Il fulcro dell’analisi risiede infatti negli schemi offensivi del Manchester City, spesso ricorso a conclusioni all’altezza del dischetto del rigore nate da un cross arretrato, come la rete decisiva di Rodri in finale di Champions. “Questo tipo di manovra ha un XG che si aggira intorno allo 0.8 . Questo vuol dire che, nell’80% dei casi, un’azione di questo tipo porta al gol. Trattasi di logica, ed il Milan fa molto bene ad usufruire di tale offensiva“, la conclusione di Caressa, che ha voluto ulteriormente fortificare la propria analisi.

“Una delle squadre maggiormente preparata a tale situazione è l’Inter. Non è quindi un caso che chi ha messo più in difficoltà il City nell’ultimo periodo abbia poi battuto più volte il Milan recentemente“, l’ultima tesi rafforzativa del telecronista.