“Il Milan con Pulisic vincerà un trofeo”, il tecnico si espone sul rossonero

Pulisic fa impazzire proprio tutti! Il tecnico è sicuro sul futuro del giocatore e sul fatto che aiuterà il club rossonero a vincere un trofeo.

Arrivato quest’estate al Milan dal Borussia Dortmund, Christian Pulisic, ha conquistato già tutto il popolo rossonero. In otto partite di Serie A ha già segnato quattro gol, e nella storia del Milan solo quattro giocatori al loro debutto nel massimo campionato italiano, sono riusciti ad arrivare a cinque reti prima della decima presenza: Shevchenko, Ronaldinho, Pato e Bacca. Chissà che Pulisic non trovi la sua quinta rete proprio domani sera contro la Juventus.

Le qualità del ragazzo sono indiscutibili, a confermarlo è stato lo stesso commissario tecnico della Nazionale statunitense Gregg Berhalter, intervistato da La Gazzetta dello Sport.

Poi Berhalter ha continuato parlando della fiducia che Pulisic ha trovato al Milan e di quanto questo aspetto sia fondamentale per fargli tirare fuori tutto il suo talento.

“Al Milan e con Pioli ha trovato la fiducia per arrivare al top. Christian è indiscutibile a livello di talento e nemmeno dal punto di vista tattico e caratteriale. Possiede fantasia e tecnica. Difende, attacca, dribbla: è un top player e in Italia si completerà. Non so quanti gol realizzerà, però sono sicuro che aiuterà il Milan a conquistare un trofeo“.