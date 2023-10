Il Milan inceppa ancora: ora sono tre le partite consecutive senza vittoria

Allo Stadio Diego Armando Maradona, il Milan domina il primo tempo della partita, ma questo non basta, il Napoli rimonta e pareggia

Il Milan di Stefano Pioli, in trasferta, non riesce ancora a dominare del tutto sul campo, dopo un primo tempo in vantaggio per 2-0, i rossoneri non riescono a controllarla ed il Napoli rimonta nel giro di 15 minuti. La partita, piuttosto complicata per entrambe le squadre, termina per 2-2.

Quella di ieri sera, è stata una partita piuttosto movimentata e con numerose sorprese. Infatti, Olivier Giroud, dopo diverse giornate di campionato in cui non riusciva ad impattare di prima persona sulla partita, è tornato finalmente al gol, conquistando una doppietta nel primo tempo, che ha portato i rossoneri in vantaggio per 2-0.

Olivier Giroud torna al gol, doppietta per l’attaccante francese ma questo non basta per portare a casa i 3 punti

Il Milan, ieri, ha giocato una partita piuttosto importante per le sorti del campionato. Olivier Giroud, certamente, è risultato uno dei migliori giocatori in campo. Infatti, in un match difficile da vincere, è riuscito a tornare al gol e segnare un doppietta nel primo tempo. Tuttavia, lo sforzo dell’attaccante francese non è stato sufficiente. Le reti de giocatore rossonero, però, hanno portato ad un episodio piuttosto triste. Infatti, dopo il gol di Giroud ci sono stati diversi scontri tra la Curva A ed il settore ospiti, dove sono volati fumogeni e petardi, infatti, la partita è stata fermata per alcuni minuti. l primo tempo finisce, le squadre tornano nello spogliatoio e, dopo 45 minuti in cui i rossoneri hanno dominato, il Napoli torna in campo con una mentalità diversa.

All’inizio del secondo tempo, al 50′ minuto, Matteo Politano va a segno e, da quel momento, il Napoli torna a mostrare molta grinta sul campo. Infatti, dopo pochi minuti, Giacomo Raspadori segna su punizione e gli azzurri rimontano. Nonostante lo sforzo dei rossoneri, al Diego Armando Maradona, arriva il fischio finale, Napoli-Milan termina per 2-2 con una splendida doppietta di Giroud.

Il Milan, dunque, a causa della rimonta subita, scivola al terzo posto in classifica. Era da gennaio 2022 che i rossoneri non si facevano rimontare da una situazione di vantaggio di due gol. Ora, i dubbi e le incertezze sono tante, anche soprattutto per la condizione fisica della squadra. In quest’inizio di stagione, infatti, sono stati davvero troppi gli infortuni.