Il Milan sfida la Juventus: tutto sul difensore, bastano meno di 20 milioni

È già calciomercato tra Milan e Juventus. Le due big stanno seguendo da vicino lo stesso difensore già per gennaio.

Il Milan è arrivato alla pausa nazionali nel migliore dei modi: vittoria rocambolesca a Genova e primato in classifica. Gli uomini di Pioli hanno inanellato un percorso praticamente perfetto in Serie A, con l’unico neo che resta la pesante sconfitta nel derby. Sconfitta che, al di là delle scorie, non pesa in questo momento in classifica poiché l’Inter viaggia a -2 dai rossoneri. Ora la pausa nazionali sarà un po’ di fiato allo staff del Milan, ma non ai giocatori, sempre impegnati con le proprie selezioni. In particolare un occhio di riguardo va dato ad infortuni vari perché dopo la sosta c’è un altro grande scalino da saltare: la Juventus.

Infatti Milan e Juve saranno le protagoniste al rientro dalla sosta nel primo big match posta nazionali. Big match che può già rappresentare tanto nel cammino delle due strisciate. Infatti un risultato positivo potrebbe galvanizzare la corsa di Diavolo o Vecchia Signora in un mese di novembre fitto di impegni per i rossoneri. Inoltre il duello in campo, che andrà in scena a San Siro, potrebbe non essere l’unico tra Milan e Juve. Infatti, come riportato da The Daily Star, le due big sono sulle tracce dello stesso difensore.

Lindelof, è sfida Milan-Juve

Dall’Inghilterra arrivano rumors sulla situazione di Victor Lindelof, esperto difensore del Manchester United. Infatti, secondo The Daily Star, il difensore svedese è entrato nei radar di Juventus e Milan. Il classe ’94 potrebbe rappresentare un colpo interessante per entrambe le retroguardie senza dover spendere cifre folli. All’interesse delle strisciate va aggiunto il fatto che lo United vuole liberarsi di Lindelof velocemente, senza però farlo partire a parametro zero. Infatti i Red Devils hanno intenzione di far scattare il prolungamento di un anno, fino a giugno 2025, presente nel contratto del difensore. Tuttavia l’obiettivo non è quello di tenere Lindelof a Manchester.

Infatti Lindelof è visto come un esubero da ten Hag, il quale vorrebbe comunque riuscire a monetizzare su un’eventuale uscita dello svedese. La mossa del prolungamento automatico vuole portare la concorrenza a spendere, senza aspettare la scadenza del contratto. Comunque va detto che il Manchester United non chiede cifre folli per il difensore. Infatti la cessione di Lindelof potrebbe arrivare già a gennaio per circa 20 milioni di euro, mentre il prezzo scenderebbe a giugno del prossimo anno. Milan e Juventus sono alla finestra per provare l’assalto al difensore svedese, che potrebbe entrare nelle rotazioni di una delle due strisciate.