Il Milan tenta il colpaccio: il miglior bomber d’Europa per meno di 20 milioni

La dirigenza del Milan prova a regalare un grande attaccante a Stefano Pioli: il miglior bomber d’Europa costa meno di 20 milioni.

I problemi in fase offensiva del Milan sono sotto gli occhi di tutti. La squadra di Stefano Pioli ha chiuso il trittico d’andata della fase a gironi della Champions League con zero gol all’attivo. Un dato spaventoso che consegna al Milan un record negativo: nessuna squadra italiana aveva mai chiuso il girone d’andata della prima fase di Champions League con zero gol segnati.

Una statistica che è l’esempio lampante dell’ultimo periodo dei rossoneri, capaci di vincere un solo match nelle ultime quattro tra campionato e Champions, segnando un solo gol (Pulisic contro il Genoa). Olivier Giroud ha toccato quota 37 anni e ha bisogno di valide alternative per reggere un’intera stagione. Alternative che scarseggiano, vista la poca garanzia fisica e tecnica che offre Luka Jovic. Proprio per questo motivo, la dirigenza rossonera potrebbe muoversi sul mercato già a gennaio.

Colpo in attacco per il Milan?

Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sono in continuo lavoro per cercare nuove soluzioni da offrire a mister Pioli, messo in discussione dai tifosi nelle ultime settimane, ma confermato dalla società che ha piena fiducia in lui. Per tenere stabile la panchina dell’ex Fiorentina, però, potrebbe servire un innesto in attacco. Il nome più caldo è quello di Serhou Guirassy, attaccante classe ’96 dello Stoccarda.

Nome sconosciuto ai più prima di agosto, in pochi mesi l’attaccante francese naturalizzato guineano ha conquistato le prime pagine di tutti i giornali. Il motivo? Una media gol spaventosa che lo consacra al primo posto nella classifica per la Scarpa d’Oro. Le reti messe a segno in Bundesliga sono 14 (già tre in più rispetto alla passata stagione) in otto presenze, più una segnata in Coppa di Germania contro il TSG Balingen che porta il suo score complessivo a 15 gol stagionali.

Numeri impressionanti che hanno acceso tutti i riflettori su di lui. Com’è giusto che sia, avendo segnato più gol di campioni del calibro di Erling Haaland e Kylian Mbappé. Le big d’Europa si sono già attivate, soprattutto dopo la notizia data dai media tedeschi sulla sua clausola rescissoria di soli 17,5 milioni di euro valida già da gennaio 2024. Una cifra bassissima per un bomber del genere che fa gola anche al Milan.

Vedere Guirassy lontano dallo Stoccarda già a gennaio però è molto difficile: il franco-guineano non vuole lasciare il club, ha bisogno di fare ancora bene in Germania per crescere ulteriormente. Non è da escludere però qualche tentativo di qualche top club europeo a gennaio. Altrimenti se ne riparlerà la prossima estate.