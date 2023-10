Il Napoli lo scippa al Milan: scenario incredibile

Possibile (e clamoroso) risvolto di mercato all’orizzonte: il Napoli di Aurelio De Laurentiis mette nel mirino uno degli obiettivi più graditi dalla dirigenza del Milan. Quale sarà la contromossa del Diavolo, a questo punto?

Il calciomercato è terreno fertile per suggestioni e colpi di scena: lo sanno bene i tifosi del Milan, che nel corso dell’ultima sessione estiva hanno avuto comunque modo di vedere all’opera una dirigenza letteralmente scatenata. Tanti i colpi messi a segno, ma con tanti obiettivi sfumati che, comunque, restano sullo sfondo anche per il futuro. Malgrado Stefano Pioli abbia una rosa assolutamente di livello anche nelle alternative, la dirigenza rossonera si guarda comunque altrove per cercare di rintracciare le occasioni più golose potenzialmente disponibili sul mercato.

Tra di esse, potrebbe esserci proprio Lazar Samardzic: a lungo inseguito dal Milan, il centrocampista dell’Udinese era a un passo dall’Inter. L’affare con i nerazzurri, però, tramontò a causa dell’inserimento di figure ritenute terze da parte della società interista che poi ha deciso, di conseguenza, di tirarsi indietro. Ora, il suo nome resta tra quelli appuntati dalla dirigenza, ma c’è chi potrebbe farsi avanti nei prossimi mesi per cercare di anticipare la concorrenza: si tratta del Napoli, altro club che è sulle tracce ormai da molto tempo.

Mercato Milan, il Napoli medita l’assalto per anticipare tutti

Non è affatto un mistero che Lazar Samardzic sia uno dei nomi più appetibili per il Milan del futuro, che medita un possibile ritorno di fiamma. La concorrenza, però, certamente non starà a guardare: su di lui c’è anche la Juventus, con Cristiano Giuntoli che vorrebbe a tutti costi il centrocampista nerazzurro. Ma chi potrebbe fare sul serio per il calciatore in questione è il Napoli, che ha a lungo accarezzato l’ipotesi di poterselo accaparrare.

Ora lo scenario potrebbe ripetersi a gennaio: Piotr Zielinski (in scadenza nel 2024, ndr) non ha ancora rinnovato il suo accordo in essere con la società di Aurelio De Laurentiis, motivo per cui i partenopei sono alla ricerca del piano B. In particolare, gli azzurri potrebbero fare leva sulla volontà del calciatore di cambiare aria, soprattutto a seguito di quanto accaduto in estate con l’Inter, per far abbassare le pretese dell’Udinese.

Condizione ritenuta stimolante, però, non solo per i Campioni d’Italia: ecco che, a quel punto, potrebbe scatenarsi una vera e propria asta. Considerando che la società campana non è solita partecipare a giochi al rialzo, solo a quel punto potrebbe ritornare di prepotenza il Diavolo.