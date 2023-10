Il Napoli teme Leao, il piano di Garcia per fermare il rossonero

Rafael Leao è l’arma letale del Milan. Lo sa bene il Napoli di Rudi Garcia che ha preparato una difesa ad hoc sul portoghese.

Il big match del Maradona tra Napoli e Milan si avvicina a grandi falcate. Lo scontro diretto può rappresentare tanto nell’economia della stagione delle due squadre: gli azzurri per rientrate in corsa, il Milan per dimenticare Juve e PSG. Una delle chiavi di volta della partita riguarda la fase difensiva del Napoli, in particolare su Leao.

Napoli, il piano anti Leao

È chiaro che Rafael Leao sia il pericolo pubblico numero uno per il Napoli. Il portoghese è l’uomo di maggior qualità e fantasia nelle fila rossonere, che troppe volte si affidano esclusivamente alle sgasate del proprio 10. Infatti, come contro la Juventus, quando l’estro di Leao è castrato il Milan fa fatica.

Lo sa bene anche Rudi Garcia che vorrà preparare la propria linea difensiva per intrappolare il portoghese. In particolare, secondo La Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Napoli avrebbe preparato una gabbia per frenare la corsa di Leao. Una gabbia che vede come primi alfieri Cajuste e Di Lorenzo, mentre in seconda linea Lobotka e Rrahmani.

I compiti sono ben divisi: Cajuste dovrà seguire il portoghese ad inizio azione, mentre a Di Lorenzo spetta il compito di raddoppiare. Lobotka e Rrahmani saranno la diga centrale e l’ultimo baluardo difensivo nel caso in cui Leao dovesse riuscire a sfondare.