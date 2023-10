Il nuovo acquisto non convince: lo scenario fa infuriare i tifosi del Milan

La pessima gestione in merito al nuovo acquisto potrebbe aver spinto il Milan alla drastica decisione. I tifosi sono tutt’altro che felici.

Il percorso iniziale del Milan nelle prime 8 giornate di campionato ha sorpreso e non poco la miriade di tifosi rossoneri. La squadra di Stefano Pioli è stata infatti in grado di ingranare sin da subito, incappando però nella super debacle nel derby, perso 5-1 contro i cugini dell’Inter. Da lì però, il diavolo non ha conosciuto più batosta alcuna, vincendole tutte e stanziandosi in cima alla classifica, addirittura a discapito della stessa formazione interista inciampata in un pareggio di troppo.

Il tutto, oltre alla gestione della squadra ed al super tifo mostrato dai supporter milanisti, è senz’altro merito del super rendimento da parte di ogni nuovo acquisto rossonero. Sportiello ha infatti mantenuto la porta inviolata quando chiamato in causa, con Loftus-Cheek e Reijnders pieni padroni del centrocampo. Le prime fiammate di Musah cominciano dunque a farsi intravedere, con Pulisic completo mattatore del gruppo delle new-entry. A segno due volte anche un sorprendente Okafor, con Jovic man mano in ripresa ed un Chukwueze ancora spento che manifesta però margini di miglioramento.

Rimandato a giudizio invece Luka Romero, sorprendentemente fuori dalle gerarchie rossonere e con uno spiraglio all’orizzonte che potrebbe ben presto profilarsi. Le indiscrezioni hanno però fatto infuriare i tifosi rossoneri.

Romero non convince, ipotesi prestito all’orizzonte

Continua ad essere avvolta da un vero e proprio alone di mistero la situazione inerente a Luka Romero. Il classe 2004 ex Lazio, unitosi al Milan in estate a parametro zero, ha infatti trovato pochissimo spazio fin qui, scendendo in campo appena 21 minuti contro il Cagliari. Una gestione pessima da parte dei rossoneri del diciottenne, fuori addirittura dalla lista UEFA e che paga indubbiamente la troppa concorrenza in rosa.

Il talento argentino nasce infatti come esterno destro, dove Pulisic e Chukwueze hanno ormai stabilito la propria imponenza sulle gerarchie, con la fascia sinistra affidata ormai invece a Leao ed Okafor. Sulla trequarti, altra zona di campo molto amata da Romero, Krunic e Adli avrebbero invece imposto la propria presenza, con Pioli che non sembrerebbe intenzionato a privarsi del centrocampo a tre anche in vista del sempre più vicino rientro di Bennacer. Una situazione tutt’altro che idilliaca, dunque, per l’ex Lazio, con uno scenario che ha terrorizzato negli ultimi giorni i supporter del diavolo.

La fitta concorrenza potrebbe infatti spingere la società ad aprire ad un prestito per Romero nella sessione invernale di mercato, cercando di far maturare altrove il giocatore e magari monetizzando là dove l’investimento è stato in sostanza nullo. Uno scenario totalmente rigettato dal tifo rossonero, voglioso di puntare sul giovane talento preservandone la presenza in quel di Milano, magari anche a partire dalla Primavera targata Milan. Una situazione, dunque, alquanto intricata, e che potrebbe portare a discutere la piazza rossa di Milano ancora a lungo. Le conclusioni sono infatti ben lontane dall’essere tratte.