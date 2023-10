Il rinnovo non basta: il Milan lo vuole a tutti i costi

Il club rossonero continua la sua ricerca di talenti e ci sarebbe un nuovo nome in lista. Tifosi esaltati all’idea di averlo in squadra

I radar della dirigenza del Milan sono sempre accesi con l’obiettivo di scovare profili promettenti che possano esplodere in un ambiente stimolante come quello di Milanello. Il progetto della nuova società si basa sulla crescita di giovani e al momento tutto sta andando secondo i piani.

Come detto gli osservatori rossoneri sono sempre al lavoro e anche in questi mesi, dove le luci del calciomercato sembrano apparentemente spente, stanno seguendo molti profili interessanti. L’ultimo ad essere finito sul taccuino sembra essere Rafael Luis, promettente centrocampista del Benfica che ha stupito tutti e che si candida ad essere uno dei possibili nuovi crack del calcio mondiale.

Geoffrey Moncada e Antonio D’Ottavio lo hanno seguito da vicino nell’ultimo incontro di Youth League e ne sarebbero rimasti incantati. Il gioiello dei lusitani è però molto pregiato e per strapparlo alla concorrenza servirà uno sforzo non indifferente e questo lo sa molto bene anche la società, che starebbero decidendo se trasformare il gradimento in un vero e proprio interesse.

Il Milan sulle tracce di Rafael Luis: il Rodri portoghese

Il portoghese, classe 2005, è nato in un comune proprio vicino Lisbona e sembra avere il Benfica nel sangue. Fin dai quattro anni è entrato a far parte del settore giovanile del club e le carte per essere un predestinato ci sono tutte. Secondo molti per caratteristiche assomiglia al fenomeno del Manchester City Rodri, decisivo nell’ultima finale di Champions League che ha permesso ai Citizens di vincere la loro prima coppa dalle grandi orecchie proprio contro l’Inter.

Il 18enne eccelle per la sua fisicità (è alto 186 centimetri) e per la visione di gioco, proprio come lo spagnolo del City, e secondo calciomercato.com queste caratteristiche hanno stregato anche la dirigenza rossonera che potrebbe provare a portarlo a Milano per farlo esplodere definitivamente.

Recentemente il giocatore ha però rinnovato fino al 2028 e l’intenzione del Benfica è quello di blindarlo per renderlo una delle colonne portanti della squadra nei prossimi anni. L’operazione sembra quindi essere molto complicata e la cifra richiesta dai portoghesi potrebbe essere proibitiva, fattore che potrebbe chiaramente frenare i desideri della società. Bisognerà senza dubbio aspettare i prossimi mesi per capire il da farsi, ma la trattativa, se impostata, sarà davvero ai limiti dell’impossibile.